Zoo v Norimberku utratila patnáct paviánů kvůli nedostatku místa. Ochránci se bouří

Výběh paviánů v Norimberku, navržený pro 25 dospělých opic, byl dlouhodobě přeplněný, žilo v něm přes 40 zvířat. To vedlo ke vzájemným konfliktům, které končily zraněními. Zoo proto již loni v únoru oznámila, že část zvířat utratí, což organizace na ochranu zvířat a jejich práv kritizovaly.

Ředitel zoo Dag Encke řekl, že nadbytečné opice nebylo možné poslat do jiných zahrad a ani je vypustit do volné přírody. Možné podle něj nebylo ani rozšíření výběhu. Omezit populaci nepomohla ani implantovaná antikoncepce u samic. Encke poznamenal, že nynější rozruch s vyhubením části populace paviánů souvisí i s tím, že to jsou primáti, tedy blízcí příbuzní lidí.

Aktivisté a ochránci postup norimberské zoo považují za nezákonný a tvrdí, že usmrcení zvířat bylo možné předejít třeba i tím, kdyby zahrada v posledních desetiletích přistupovala k chovům odpovědně a udržitelně.

Před zavřenými bránami zoo se konaly protesty. Demonstrující lidé drželi v rukou transparenty a vlajky. Jedna hlásala: „Animal liberation – human liberation“, což v překladu znamená „osvobození zvířete – osvobození člověka“. Jedná se o myšlenku rovnosti živoucích bytostí, kdy se zvířata osvobozují od lidské dominance a prostřednictvím toho se lidstvo zbavuje útlaku a diskriminace.

Němečtí ochránci zvířat tvrdí, že usmrcování zvířat v zahradách je běžnou praxí. Řada zoo totiž chová zvířata ke krmení šelem a jako potrava pak slouží i zvířata utracená pro nadbytečnost.

Kvůli nadbytečnosti utrácí zvířata i další zoo v Německu či ve světě. V roce 2014 vyvolalo pobouření usmrcení žirafího samce v Kodani či v roce 2023 zebry v Lipsku.