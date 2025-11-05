ANALÝZA: Do roka a do dne, Donalde. Trump dostal první velkou ťafku

Premium

Fotogalerie 20

Z jako Zohran. Demokratický kandidát na starostu New Yorku Zohran Mamdani během kampaně (4. listopadu 2025) | foto: Kylie CooperReuters

Adam Hájek
  12:06
Americká politická scéna se otřásla v základech. Nejen že se starostou New Yorku stane mladičký socialista a navíc poprvé muslim, demokraté slaví vítězství také v souboji o guvernérské funkce ve státech New Jersey a Virginie. A to přesně rok po triumfu Donalda Trumpa v prezidentských volbách.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jestli čtyřiatřicetiletý rodák z Ugandy splní všechny své předvolební sliby, tak se ze světové metropole kapitalismu a nenažraného korporátu brzy stane utopie. Autobusy budou zadarmo, stejně jako zdravotní péče pro děti a radnice zastropuje nájmy pro dva miliony lidí.

Vítězný projev Zohrana Mamdaniho byl plný vzletných slov o mozolnatých rukách dělníků, které se po letech vykořisťování konečně chopily politické moci. Mluvil o ztrhaných mexických chůvách, senegalských taxikářích i uzbeckých zdravotních sestrách, které dřou sedm dní v týdnu, aby se v osmimilionové metropoli vůbec uživily.

Republikáni mají problém. Už za rok se bude rozhodovat o novém složení Sněmovny reprezentantů a třetině Senátu. Pokud ztratí kontrolu nad Kongresem, Trumpovu agendu to zásadně ochromí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Okamura je bezpečnostní riziko, varuje Fiala. Jednat se smí až do noci

Přímý přenos

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. „Předsedou Sněmovny nemá být zvolen Tomio Okamura,“ řekl premiér a šéfa ODS Petr Fiala. Upozornil, že...

5. listopadu 2025,  aktualizováno  12:25

Řidič na francouzském ostrově najel do lidí, zraněných je několik

Aktualizujeme

Na ostrově Oléron u západního pobřeží Francie řidič automobilem úmyslně srazil několik lidí, uvedli vyšetřovatelé. Nejméně pět lidí bylo zraněno, z toho tři vážně. Policie zatkla asi třicetiletého...

5. listopadu 2025  12:01,  aktualizováno  12:15

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

5. listopadu 2025  12:08

ANALÝZA: Do roka a do dne, Donalde. Trump dostal první velkou ťafku

Premium

Americká politická scéna se otřásla v základech. Nejen že se starostou New Yorku stane mladičký socialista a navíc poprvé muslim, demokraté slaví vítězství také v souboji o guvernérské funkce ve...

5. listopadu 2025  12:06

Vražd v Česku přibylo. V Praze není nejhůř, přeskočil ji jeden z krajů

Policisté v Česku začali za prvních devět měsíců letošního roku vyšetřovat 102 vražd, o pět více než za stejné období loni. Celková kriminalita v Česku však do konce září meziročně mírně klesla. Loni...

5. listopadu 2025  11:52

Žena si všimla na lavičce zapomenuté kabelky, nemotorně si ji nacpala do tašky

O svou značkovou kabelku s osobními věcmi přišla návštěvnice nákupního centra ve Freyově ulici v Praze 9. Zapomněla ji na lavičce a odešla. Mezitím si odložené tašky všimla neznámá žena. Policií...

5. listopadu 2025  11:46

Opilý řidič narazil do domu a pak usnul za volantem, vzbudili ho strážníci

Nejdřív túroval motor, pak při couvání poničil zaparkované auto a nakonec narazil do zdi budovy. Tak popsal svědek noční počínání šoféra v Plzni. Strážníci, kteří k nehodě přijeli, žádnou práci s...

5. listopadu 2025  11:45

Planetárium Praha terčem překupníků. Shodili systém a nabízejí falešné lístky

Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v...

5. listopadu 2025  11:36

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

5. listopadu 2025  11:27

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

5. listopadu 2025  10:34,  aktualizováno  11:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Problematický lov v Lánech i některé zakázky, míní kontrola o hospodaření Hradu za Zemana

Prezidentská kancelář v době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, nakládala nehospodárně s veřejnými prostředky a nepostupovala v souladu s právními předpisy. Ze zveřejněné zprávy Nejvyššího kontrolního...

5. listopadu 2025  10:47,  aktualizováno  11:07

Pokus o vraždu ve věznici. Odsouzený pořezal druhého, hrozí mu výjimečný trest

Pokus o vraždu mezi spoluvězni vyšetřují kriminalisté v Královéhradeckém kraji. V noci na úterý napadením vyvrcholil konflikt dvojice odsouzených ve Valdicích na Jičínsku. Krajští kriminalisté už...

5. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.