Zničí USA Venezuelu bez použití síly? Začnou tvrdě vymáhat sankce, tvrdí zdroj

  7:40
Americké síly rozmístěné v Karibiku se zaměří na vymáhání sankcí zavedených proti Venezuele, tvrdí agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj. Podle něj jsou nyní údery na venezuelské území méně pravděpodobné. Striktní vymáhání sankcí by mohlo podle odhadu zdroje způsobit Venezuele v průběhu několika týdnů vážné hospodářské problémy.
Záběry zveřejněné na účtu americké ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemové zachycují letadlo americké pobřežní stráže letící nad ropným tankerem, který naposledy kotvil ve Venezuele. (20. prosince 2025)

USA se u Venezuely zmocnily dalšího ropného tankeru. (20. prosince 2025)
Podle zdroje agentury Reuters se Washington bude soustředit v nejbližších týdnech na ekonomický tlak na vládu prezidenta Nicoláse Madura. Spojené státy ohlásily, že budou blokovat tankery, které porušují americké sankce uvalené na venezuelský ropný sektor.

„Panuje domněnka, že do konce ledna bude Venezuela čelit hospodářské kalamitě, pokud Spojeným státům neodsouhlasí výrazné ústupky,“ uvedl zdroj ohledně dopadu ekonomického tlaku. Podle zdroje jsou však vojenské údery stále možné.

Americká vláda prezidenta Donalda Trumpa navyšuje v posledních měsících tlak na venezuelského prezidenta Madura. Washington neuznává Madura za právoplatného prezidenta a podle amerických úřadů řídí pašování drog do Spojených států. Trump Madura vyzval, aby odešel z funkce, a opakovaně nevylučoval úder na venezuelské území.

Únos, pirátství, zuří Venezuela po zajetí tankeru. USA mezitím udeřily na další

Ropný sektor je hlavním zdrojem příjmů ze zahraničí pro venezuelskou vládu. Již v minulých letech sankce na toto odvětví přispěly k zhoršení stavu venezuelského hospodářství.

Spojené státy výrazně navýšily stavy svých bojových jednotek v Karibiku, kde mají například letadlovou loď. Tento krok Caracas označuje za důkaz, že se USA chystají napadnout Venezuelu. Washington přesunutí sil do oblasti odůvodňuje bojem proti pašerákům drog.

