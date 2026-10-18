V jaké zemi to žijeme? Francouzským Limoges otřáslo zničení historické radnice

Ohromení přihlížející předchozí večer bezmocně sledovali, jak plameny zachvátily střechu a zřítila se věž s hodinami, což vyvolalo vzpomínky na kolaps věže katedrály Notre Dame v Paříži při požáru v roce 2019, píše agentura Reuters.
„Zlomilo mi to srdce. Znovu jsem viděla Notre Dame, akorát že tentokrát to bylo naše město,“ řekla Françoise Faurieová, která byla svědkem toho, jak oheň radnici v Limoges pohltil. Její rodina tam měla za měsíc oslavit křest její vnučky. „V jaké zemi to žijeme? Co zanecháváme našim dětem?“ pokračovala a dodala, že nebyl žádný důvod sahat na tuto budovu. „Můžete mít své požadavky, máte právo protestovat, ale nemáte právo na násilí,“ uvedla.
„Je nepřípustné vypálit radnici!“ prohlásil Gilbert, jeden z místních obyvatel. „Ti, kdo to udělali, musí být potrestáni. Musí to zaplatit z vlastní kapsy, není to na státu, aby to hradil,“ míní.
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Otřesený starosta města Guillaume Guérin popsal, jak dav čítající několik stovek lidí rychle přemohl místní strážce zákona, rozbil okna a pomocí beranidla vyrazil hlavní vchod. „Logistika, organizace a promyšlenost včerejšího (sobotního) útoku na radnici – to je pro mě něco neúnosného,“ řekl starosta novinářům.
Guérin dále uvedl, že k ochraně budovy nebyl k dispozici dostatek policistů, příslušníci národní policie byli nasazeni na pouliční protesty. „Neměl jsem k dispozici jediného příslušníka národní policie, který by radnici chránil,“ pokračoval středopravicový starosta. „Tato země je na tom špatně, velmi špatně, a říká vám to malý provinční starosta,“ dodal.
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Podle místního prefekta Maurice Barateho se střecha radnice zřítila na nižší patra, přičemž ušetřeno zůstalo jen západní křídlo budovy. Velké části exteriéru jsou zničeny, uvedl. Zničení památkově chráněné stavby, která byla otevřena v roce 1883 a inspirovala se pařížskou radnicí, označil jako „katastrofu pro kulturní dědictví“.
Pod modrou oblohou se mezitím shromáždily davy lidí, zatímco odborníci posuzovali rozsah škod. Bývalá zdravotní sestra Edith Lorcenová vyjádřila šok nad záští těch, kteří za útokem stojí. „Jsem znechucená. Bolí to. Ale vršit nenávist na nenávist ničemu nepomůže,“ řekla.
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