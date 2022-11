Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Od spolupracovnice MF DNES v USA - Republikánský guvernér Ron DeSantis se snaží vrátit do života velkou část jihozápadního pobřeží Floridy. A Floriďané se bojí, že jim odejde do boje o Bílý dům, dřív než bude opraveno vše, co nedávno zničil hurikán tak, jako by tam vybuchla atomová bomba, líčí reportáž MF DNES z místa.