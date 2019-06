Dva muži přiznali, že během několika let zneužili v německém kempu 34 dětí

Z jednání soudu byla ve čtvrtek na přání právních zástupců poškozených na určitou dobu vyloučena veřejnost, protože v obžalobě jsou uvedena jejich jména, stejně tak tam jsou podrobně popsány činy, jichž se na nich obžalovaní údajně dopustili.



Obžalovaný Andreas V. před soudem ukryl tvář do desek.

Ze zneužívání jsou obžalováni tři muži, kterým je v současnosti 34, 49 a 56 let. Andreas V. se podle obžaloby v létě 1998 a v období 2008 až 2018 v kempu v Lügde v Severním Porýní-Vestfálsku dopustil tří stovek trestných činů. V tomto období se dopustil sexuálního násilí na 23 dívkách, některé z nich prý zneužil brutálně.

Vyšetřovatelé u něho našli téměř 900 fotografií a videí, na nichž byly zaznamenány jeho činy. Mario S. je podezřelý, že od roku 1999 do letoška v kempu v Lügde i u sebe doma ve 160 případech zneužil osm dívek a devět chlapců. Policie u něho našla 4800 souborů obsahujících pornografické materiály, v nichž se objevují děti a mladiství.

„Když to řekneš, přijdou za tebou duchové“

Část dětí se stala oběťmi Andrease V. i Maria S. Některým z nich byly pouhé čtyři roky. Muži je lákali do svých obytných přívěsů, kde je zneužívali a vše při tom fotografovali nebo filmovali. V řadě případů šlo o kamarádky dívky, kterou měl Andreas V. svěřenou do péče. Zneužitým holčičkám dával šaty a náramky, jednomu dítěti vyhrožoval, že když bude vyprávět, co zažilo, přijdou za ním duchové, píše Der Spiegel na svých internetových stránkách.

Třetí obžalovaný se údajně podílel na několika přenosech prostřednictvím webové kamery a částečně prý Andrease V. a Maria S. k jejich činům naváděl.

Podle týdeníku Der Spiegel série znásilnění dětí a mladistvých z kempu v Lügde ukázala, že selhaly úřady na všech úrovních. Šlo o sociální pracovníky, kteří nedělali pořádně svou práci a ignorovali varovné signály, o policisty, kteří dostali dílčí informace o činech Andrease V., správně na ně ale nezareagovali. Vyšetřování zpočátku provázelo lajdáctví, policisté přehlédli důkazy na místě činů, nebo se jim důkazy poztrácely.



Opozice v zemském sněmu Severního Porýní-Vestfálska kvůli tomu už delší dobu požaduje demisi ministra vnitra Herberta Reula z Křesťanskodemokratické unie (CDU).