Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

  21:50
Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i interiér Epsteinova rozlehlého domova na ostrovech včetně bazénu, ložnic, koupelen či lázní.

Na fotografii pracovny je vidět černá tabule, na kterou někdo mimo jiné napsal slova „moc“ a „klam“. Píší o tom web stanice BBC a deník The New York Times.

Epstein na Amerických Panenských ostrovech vlastnil dva soukromé ostrovy. Ostrov Little Saint James, kde měl finančník sídlo, byl podle obvinění jedním z klíčových míst, kde sexuálně zneužíval nezletilé dívky.

Na jedné z fotografií je vidět místnost se zubařským křeslem a zdmi ověšenými maskami mužských tváří. Demokratický zákonodárce Robert Garcia uvedl, že sbírka fotografií nabízí „zneklidňující pohled“ do Epsteinova světa a její zveřejnění má podle něj zajistit transparentnost vyšetřování sněmovního výboru pro dohled.

10 fotografií

Kongresmani z výboru zveřejnili celkem deset fotografií a čtyři videa.

Americké Panenské ostrovy materiály poskytly poté, co je sněmovní výbor pro dohled požádal o informace z vyšetřování Epsteina. Nejsou však součástí spisů ministerstva spravedlnosti o Epsteinově případu, jejichž zveřejnění se očekává poté, co americký prezident Donald Trump po tlaku demokratů i republikánů v listopadu podepsal zákon, který to nařizuje.

Zákon však obsahuje zásadní výjimky, včetně ustanovení, které chrání ministerstvo spravedlnosti před zveřejněním dokumentů souvisejících s probíhajícím vyšetřováním. To by mohlo znamenat, že mnoho materiálů zůstane utajených.

Nemáme co skrývat. Trump vyzval republikány ke zveřejnění Epsteinových spisů

Před tím, než se stal klíčovou postavou ve sledovaném případu sexuálního zneužívání mladých dívek, byl Epstein učitelem matematiky a následně se stal mocným finančníkem v New Yorku.

V 80. letech minulého století si podmanil bohaté a slavné okázalými večírky a lety svým soukromým letadlem. Na vrcholu své kariéry spravoval aktiva svých klientů ve výši stovek milionů dolarů.

V roce 2005 rodiče 14leté dívky nahlásili policii na Floridě, že Epstein sexuálně zneužil jejich dceru ve svém domě v Palm Beach. Finančník se vyhnul federálnímu obvinění a místo toho mu byl uložen 18měsíční trest vězení.

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Od roku 2008 byl uveden na seznamu sexuálních delikventů v New Yorku. Jednalo se o doživotní označení, které signalizuje vysoké riziko opětovného spáchání stejného trestného činu.

V roce 2019 byl Epstein zatčen v New Yorku a čelil podezření z provozování rozsáhlé prostituční sítě a zneužívání nezletilých dívek. Poté, co mu bylo zamítnuto propuštění na kauci, byl zadržován v newyorském vězení, kde byl o několik měsíců později nalezen mrtvý ve své cele.

„Jeffa znám patnáct let. Skvělý chlap. Je s ním velká zábava. Dokonce se říká, že má stejně jako já rád krásné ženy, a mnohé z nich jsou spíše mladšího věku,“ řekl Trump o Epsteinovi časopisu New York v roce 2002.

Trump, který kvůli svým vazbám na Epsteina čelí tlaku, opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein stíhán.

Sprcha pro osm lidí: jak to vypadalo na Epsteinově ranči na dělání dětí

Princ Andrew, který byl také viděn ve společnosti Epsteina se v říjnu vzdal titulu vévody z Yorku. Král Karel III., mu sebral i možnost pobývat na královských pozemcích. Takže se musel vystěhovat ze své rezidence Royal Lodge.

Andrew musel kvůli případu již dříve vrátit vojenské tituly a královské záštity panovnici Alžbětě II. Princ již také nemůže používat titul „Jeho královská Výsost“ a jeho role mají připadnout dalším členům královské rodiny.

