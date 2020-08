Na Mauriciu stále bojují s únikem paliva. S likvidací pomáhají i dobrovolníci

Z lodi, která na jihovýchodním pobřeží Mauricia uvázla 25. července, zatím uniklo „jenom“ 1 000 tun paliva. Dalšímu úniku posádka zabránila, ale vypadá to, že ne na dlouho. Podle serveru The Guardian se obyvatelé obávají ještě horší katastrofy. Loď totiž pomalu praská a hrozí, že do moře vyteče i zbytek paliva, které je v tuto chvíli na palubě. Místní jsou v šoku a nerozumí, proč plavidlo nebylo ještě odstraněno.



„Jsem velmi smutný, žiji tu celý svůj život. Pro region je to katastrofa a myslím si, že náprava potrvá velmi dlouho. Úřady s tím celé dny nic nedělaly, teď se snaží, ale je příliš pozdě,“ říká řidič taxíku Fezal Noordaully.

„Celý region byl zasažen kvůli pandemii koronaviru a teď to bude ještě horší,“ přidává se Josué Dardenne, který se na ostrově živí pronájmem lodí.



Tisíce dobrovolníků ignorovaly oficiální instrukce, aby se raději drželi dál, a snaží se odklidit palivo, které strhávalo improvizované bariéry ze slámy a kontaminovalo pobřeží. Japonská společnost Mitsui OSK Lines, která provozuje lodní dopravu, v neděli slíbila, že vyvine veškeré úsilí k vyřešení případu. Pomoc se znečištěním přislíbila i Francie.



Aktivisté však požadují mezinárodní koordinovanou akci, která by odstranila dosavadní následky ekologické katastrofy.

„Tisíce živočišných a rostlinných druhů v okolí dříve nedotčených lagun Blue Blue, Pointe d´Esny a Mahébourg jsou ohroženy, což má neblahé důsledky pro mauricijskou ekonomiku i zdraví obyvatel,“ uvádí Greenpeace Africa a vyzývá OSN a všechny vlády, aby Mauricius podpořily.

„Obávám se, že už je příliš pozdě. Jestli se loď rozdělí na dvě části, tak se situace vymkne z rukou úplně,“ konstatuje oceánograf Vassen Kauppaymuthoo. Na leteckých snímcích, které ukazují rozsah katastrofy, je patrné, jak se znečištění vlivem mořských proudů pomalu roznáší podél celého pobřeží, uzavírá The Guardian.