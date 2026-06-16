„Výrazné dopady znečištění se projevují nejen ve velkých městech či v průmyslových regionech. Problém je často ještě výraznější v menších obcích, kde je rozšířené topení tuhými palivy, zejména dřevem. Riziko se dál zvyšuje při spalování nekvalitního nebo nedostatečně vysušeného dřeva,“ uvedl analytik Institutu environmentální politiky Jakub Linda.
Experti analyzovali přes 935 000 úmrtí za 17 let a porovnali je s údaji o žijící populaci a znečištění ovzduší prachovými částicemi. Mezi oblasti nejvíce zasažené vyšší koncentrací znečišťujících látek v ovzduší patří jih středního a východního Slovenska, ale také některé oblasti na severu země.
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Smogový region? Už dávno ne. Ostravsko má historicky nejnižší hodnoty znečištění
Zlepšení kvality ovzduší by podle studie mohlo znamenat významné zdravotní přínosy. Opatření, jako například modernizace systému vytápění domácností, podpora kvalitního paliva a snižování emisí z lokálních zdrojů mohou mít srovnatelný vliv s jinými klíčovými faktory ohledně zdraví obyvatelstva, jako jsou vzdělání a dostupnost zdravotní péče.