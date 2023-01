Britský policista sexuálně zneužíval ženy, nadřízení roky mhouřili oči

Osmačtyřicetiletý David Carrick čelí obviněním, že v letech 2003 až 2020 spáchal 49 trestných činů proti dvanácti ženám. Protože jsou vícenásobná, celkem je to více než 80 případů sexuálního násilí zahrnující znásilnění, napadení či omezování osobní svobody, uvádějí britská média. Podle nich je Carrick jedním z nejaktivnějších sexuálních predátorů v novodobé britské historii.

On sám se v pondělí při soudním slyšení přiznal k 48 činům, z toho ke čtyřiadvaceti znásilněním devíti žen. Některé ženy zneužíval měsíce až roky, uvádí stanice BBC. Poslušnost si vynucoval často násilím.

Své obětí Carrick často vyhledával na online seznamovacích platformách, jako je Tinder či Badoo. „Podle vyšetřovatelů oběti popisovaly, že zprvu působil jako zábavný, okouzlující a charismatický muž,“ píše list Evening Standard.

Policie jej zadržela až v říjnu 2021 poté, co jedna žena jej obvinila ze znásilnění po schůzce na Tinderu. Svědčit přišlo dalších dvanáct dalších žen, vyšetřovatelé se domnívají, že další oběti se mohou ještě ozvat. Soud vynese verdikt příští měsíc.

Se mnou jsi v bezpečí

Vrchní žalobkyně Shilpa Shahová uvedla, že Carrick zcela jasně zneužíval své pozice. „Já jsem policista, se mnou se můžeš cítit v bezpečí,“ sděloval často svým obětem. Při některých příležitostech to řekl otevřeně, při jiných to pouze naznačil. „Myslím, že mu to umožnilo získat si důvěru žen,“ podotkla žalobkyně.

Bývalý voják, který od roku 2009 působil v metropolitní policii, se též snažil ohromovat ženy svými styky s britskými politiky. Jedné ženě například říkal, že pracoval jako ochranka britského expremiéra Borise Johnsona.

Své pozice u policie využíval rovněž k tomu, aby zneužívané ženy odradil od toho, aby jej nahlásily anebo svědčily proti němu. „Většina obětí přiznala strach, že by jim sotva někdo uvěřil, když to byl policista,“ uvedla Shahová.

Carrick ženským obětem též zakazoval vídat se a být v kontaktu s přáteli nebo rodinnými příslušníky, a to včetně dětí. Měnil jim také denní program, kontroloval, co jí, nosí a kde spí. Některé jeho oběti byly několik hodin bez jídla v komoře pod schody v jeho domě.

Já jsem bastard Dave

Je s podivem, že jeho činy nevyšly najevo již dříve. Během let 2000 až 2020 přitom policie devětkrát dostala na stůl stížnosti, že Carrick se chová násilně, obtěžuje bývalé přítelkyně nebo napadá ženy. Nikdy ale nebyl obviněn ani zatčen, prošel i dvěma koly prověrek a získal zbraň.

Asistentka komisaře Barbara Grayová, jež má na starost na dohlížení profesních standardů v metropolitní policii, Carrickova provinění označila za „bezprecedentní“. Měli jsme si všimnout vzorců jeho násilnického chování, ale protože jsme to neudělali, promeškali jsme příležitost ho odstranit z organizace,“ řekla. „Je nám opravdu líto, že pokračujícím zneužíváním své role policisty prodlužoval utrpení svých obětí,“ dodala.

I podle názoru kolegů se Carrick choval zle a krutě. Dali mu proto přezdívku „Bastard Dave“. Samotný Carrick se pak přezdívkou rád chlubil i na schůzkách se ženami.

Deník The Times podotýká, že případ dále poškodí už tak silně pošramocenou pověst britské metropolitní policie. Ta opakovaně čelí obviněním, že se jí nedaří zbavit se sexuálních predátorů ve vlastních řadách. Policie nyní provádí přezkum případů 1 000 strážců pořádku, kteří byli obviněni z domácího násilí nebo zločinů sexuální povahy včetně znásilnění.