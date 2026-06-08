Změna v dynamice války. Osvobodili jsme 600 kilometrů čtverečních, hlásí Syrskyj

Neupřesnil, kde ukrajinská armáda postoupila, a uvedl jen, že v některých úsecích 1200 kilometrů dlouhé frontové linie si nadále udržela iniciativu.
Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc řekl, že Ukrajina za letošek znovu získala kontrolu nad územím o rozloze asi 600 kilometrů čtverečních.
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Tvrzení ukrajinských činitelů není možné ověřit. Přesně určit, která ze znepřátelených stran kontroluje určité území v místech u fronty, je obtížné, protože kvůli rozšířenému využívání dronů kolem ní vznikla široká „zóna smrti“.
Nicméně i nezávislé skupiny sledující dění na bojišti v posledních měsících informovaly o tom, že se ruský postup zpomalil nebo že ukrajinské síly situaci zvrátily ve svůj prospěch. Je tomu tak poprvé od neúspěšné ukrajinské protiofenzivy z roku 2023.
Syrskyj řekl, že ruská vojska se stále snaží postupovat na východě a jihu Ukrajiny a že střetů na bojišti výrazně přibylo. Situace na frontě je podle něho „těžká a dynamická“.
Nejintenzivněji se podle něho válčí u Pokrovsku v Doněcké oblasti, který se Rusko snaží zcela obsadit od poloviny roku 2024. Nezávislý projekt DeepState na své mapě znázorňující situaci na frontě už několik týdnů Pokrovsk označuje jako místo plně obsazené ruskými silami. Moskva tvrdí, že ho ovládla loni v prosinci. V sousední Záporožské oblasti se nejtvrdší boje odehrávají u Huljajpole, uvedl také Syrskyj.