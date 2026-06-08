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Změna v dynamice války. Osvobodili jsme 600 kilometrů čtverečních, hlásí Syrskyj

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Sledujeme online   14:14
Ukrajinská armáda letos znovu ovládla 600 kilometrů čtverečních ukrajinského území, řekl její hlavní velitel Oleksandr Syrskyj. Agentura Reuters napsala, že jde o další náznak změny v dynamice války, kterou Rusko rozpoutalo v únoru 2022. V květnu Ukrajina ovládla o 100 kilometrů čtverečních více, než kolik ztratila, podotkl také Syrskyj.
Ukrajinští vojáci pálí z raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky. (4. června 2026)

Ukrajinští vojáci pálí z raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky. (4. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský voják u raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky (4. června 2026)
Ukrajinský generál Oleksandr Syrskyj (12. ledna 2024)
Ukrajinští vojáci pálí v Doněcké oblasti z houfnice Bohdana. (31. května 2026)
Ukrajinský voják vysílá dron na ruské frontové pozice v Charkovském směru. (20....
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Neupřesnil, kde ukrajinská armáda postoupila, a uvedl jen, že v některých úsecích 1200 kilometrů dlouhé frontové linie si nadále udržela iniciativu.

Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc řekl, že Ukrajina za letošek znovu získala kontrolu nad územím o rozloze asi 600 kilometrů čtverečních.

Území okupované Ruskem se opět zmenšilo, Ukrajinci v květnu navýšili zisky

Tvrzení ukrajinských činitelů není možné ověřit. Přesně určit, která ze znepřátelených stran kontroluje určité území v místech u fronty, je obtížné, protože kvůli rozšířenému využívání dronů kolem ní vznikla široká „zóna smrti“.

Nicméně i nezávislé skupiny sledující dění na bojišti v posledních měsících informovaly o tom, že se ruský postup zpomalil nebo že ukrajinské síly situaci zvrátily ve svůj prospěch. Je tomu tak poprvé od neúspěšné ukrajinské protiofenzivy z roku 2023.

Syrskyj řekl, že ruská vojska se stále snaží postupovat na východě a jihu Ukrajiny a že střetů na bojišti výrazně přibylo. Situace na frontě je podle něho „těžká a dynamická“.

Nejintenzivněji se podle něho válčí u Pokrovsku v Doněcké oblasti, který se Rusko snaží zcela obsadit od poloviny roku 2024. Nezávislý projekt DeepState na své mapě znázorňující situaci na frontě už několik týdnů Pokrovsk označuje jako místo plně obsazené ruskými silami. Moskva tvrdí, že ho ovládla loni v prosinci. V sousední Záporožské oblasti se nejtvrdší boje odehrávají u Huljajpole, uvedl také Syrskyj.

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