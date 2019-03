Pokuta pro žluté vesty. Jejich vůdce zaplatí v přepočtu až 52 tisíc korun

Podle soudu Drouet zorganizoval v prosinci a v lednu dvě demonstrace v Paříži, aniž by je ohlásil úřadům. On to od počátku procesu odmítal. „Nemám v tomto hnutí roli organizátora ani vůdce,“ řekl tehdy.



Soud uložil Drouetovi pokutu ve výši 2000 eur, z níž ale 500 eur bude muset zaplatit jen v případě, že poruší podmínku.

„Rozhodnutí litujeme. Můžu už teď říci, že se proti němu odvoláme,“ uvedl obhájce Khéops Lara. Sám Drouet, který je řidičem z povolání, se dnešního vynesení rozsudku nezúčastnil z „pracovních důvodů“.

Drouet, kterého mnozí považovali za neoficiálního vůdce hnutí, již dříve oznámil, že osmnácté kolo z 16. března bylo posledním, kterého se zúčastnil.

Takzvané žluté vesty od poloviny listopadu protestují proti politice současné vlády a prezidenta Emmanuela Macrona. V sobotu se uskuteční již dvacáté kolo demonstrací