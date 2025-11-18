Žloutenka v Česku už zneklidňuje i Němce. Píší o razantním nárůstu případů

Saské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že obyvatelům této německé spolkové země nehrozí nebezpečí v souvislosti se zvýšeným výskytem případů žloutenky typu A v Česku. Reagovalo tak především na obavy vyvolané šířením nákazy v Karlovarském kraji, který se Saskem přímo sousedí.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Zprávy v médiích v Česku odkazují na kontaktní přenos infekce, jejímž původcem jsou lidé bez stálého obydlí nebo žijící ve špatných hygienických podmínkách, případně konzumenti drog,“ uvedlo saské ministerstvo.

Další šíření v Česku podle něj souvisí pravděpodobně i s nízkou proočkovaností obyvatel. Nebezpečí pro lidi žijící v Sasku ale podle něj „v tuto chvíli z epidemiologického hlediska nehrozí“.

Veřejnoprávní stanice MDR píše o „razantním nárůstu počtu případů žloutenky typu A v Čechách“. V blízkosti hranic jsou podle ní i v němčině nápisy vyzývající ke zvýšené hygieně.

Pozornost vyvolala především informace o varování, které vydalo město Boží Dar na Karlovarsku, které leží přímo na hranici se Saskem. O šíření hepatitidy v Česku informují i další média, například bulvární list Bild, stanice ntv, deník Die Welt či regionální noviny Sächsische Zeitung a Berliner Morgenpost.

Žloutenka typu A je akutní a nakažlivé onemocnění jater, které může začínat jako chřipka nebo žaludeční potíže. Typické jsou únava, zvýšená teplota, bolesti hlavy a svalů, nechutenství či nevolnost. U dospělých se později může objevit ztmavnutí moči, zesvětlení stolice a žluté zabarvení kůže či očí. Samotná nemoc trvá zpravidla dva až čtyři týdny.

