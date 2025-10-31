Krádeže se kdysi dopustil německý turista. Nyní odcizený artefakt vrátil poštou, potvrdil archivář katedrály Franz Zehetner deníku Kronen Zeitung.
Balíček přišel bez uvedení odesílatele. Uvnitř se nacházela lebka a dopis od muže ze severního Německa.
|
Zloděj vrátil ke kostelu „Paštickou smrt“, poničené sochy teď čeká oprava
Identitu mrtvého již nelze zjistit. Není ani jasné, ke kterým ostatkům lebka patřila. Většina kostí ve svatoštěpánských katakombách pochází totiž z historického hřbitova, který se do 18. století nacházel na náměstí Stephansplatz, kde stojí i katedrála.