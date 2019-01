V německém pohraničí řádí zloděj s kolečkem. S lupem mizí do Česka

18:38 , aktualizováno 18:38

Vloupává se do statků a co nakrade, to přepraví na trakaři. Proto už ho bavorská policie vede v pátrací evidenci pod přezdívkou „kolečkový zloděj“. Dává přednost farmám ležícím těsně u hraniční čáry. Teď znovu udeřil a kořist byla pořádně tučná.