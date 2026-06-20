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Mezi zlatem a bahnem. Ženy v Kongu čelí tvrdým podmínkám i hrozbě eboly

Kamila Vargová
  6:00
Po kolena v bahně, s plastovými pytli přes oblečení a kbelíky v rukou. Ženy z konžské provincie Ituri každý den ručně třídí a promývají horninu při hledání zlata. Tvrdá práce v improvizovaných dolech je pro mnohé jediným zdrojem obživy. Jejich každodenní boj navíc komplikuje nová vlna epidemie eboly, která region v posledních týdnech zasáhla.
V plastových pytlích navlečených přes oblečení, kterým místní říkají...

V plastových pytlích navlečených přes oblečení, kterým místní říkají „decalots“, třídí ženy v dole u konžského města Mongbwalu v provincii Ituri horninu obsahující drobné částečky zlata. Improvizovaná ochrana je má chránit před bahnem a nečistotami. | foto: Jospin MwishaProfimedia.cz

V plastových pytlích navlečených přes oblečení, kterým místní říkají...
V plastových pytlích navlečených přes oblečení, kterým místní říkají...
V plastových pytlích navlečených přes oblečení, kterým místní říkají...
V plastových pytlích navlečených přes oblečení, kterým místní říkají...
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Na severovýchodě Demokratické republiky Kongo se odehrává krize, která spojuje zdravotní hrozbu s tvrdou realitou každodenního přežívání. Provincie Ituri čelí od poloviny května 2026 nové epidemii eboly. Právě zde se zároveň nachází řada lokalit s ruční těžbou zlata, na níž jsou závislé tisíce lidí.

Zdravotníci upozorňují, že snahy o zastavení šíření nákazy komplikují neustálé přesuny obyvatel spojené s těžbou, vysídlováním i bezpečnostní situací v regionu. Dalším problémem je skutečnost, že pro tento konkrétní kmen viru zatím neexistuje schválená vakcína.

V okolí města Mongbwalu vznikají provizorní osady, v nichž žijí rodiny drobných těžařů pracujících v nedalekých dolech. Jejich život se odehrává v podmínkách, které mají k bezpečí i hygienickým standardům velmi daleko. Přesto sem lidé přicházejí za jedinou nadějí – najít zlato a zajistit obživu pro své blízké.

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Samotná těžba je rozdělena mezi muže a ženy. Zatímco muži pracují hluboko v těžebních jámách a pomocí sacích potrubí dopravují vytěženou horninu na povrch, ženy se ujímají další fáze práce. V bahně a vodě celé hodiny ručně třídí a promývají kameny, aby v nich objevily drobné částečky zlata.

Jejich ochrana před nepříznivými podmínkami bývá často improvizovaná. Mnohé ženy si přes oděv oblékají plastové pytle, místně označované jako „decalots“, které je mají chránit před bahnem a nečistotami.

Každý den tak představuje boj na několika frontách současně. Vedle fyzicky vyčerpávající práce a chudoby čelí místní obyvatelé také nebezpečí nákazy. V prostředí s omezeným přístupem ke zdravotní péči, nedostatečnou infrastrukturou a vysokou mobilitou obyvatel je kontrola šíření eboly mimořádně obtížná.

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Témata: Kongo, Zlato, Ebola, těžba

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