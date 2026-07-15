Dvě zlaté rybky zvané Fede a Magui žily v prosklené čtyřicetilitrové vitríně sushi restaurace v luxusní čtvrti Buenos Aires. Na akvárium pražilo slunce, kolem byla rušná ulice a děti klepaly na sklo, popisuje CNN. Těchto podmínek si všimli ochránci zvířat z nevládní organizace Jaulas Vacías (Prázdné klece) a rozhodli se vydat právní cestou.
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„Na začátku případu jsme požadovali, aby byly rybky nejen přemístěny na bezpečné a vhodné místo, ale aby byly prohlášeny za subjekty práva, tedy za cítící bytosti,“ vysvětlil právník organizace Matías Trufero s tím, že cílem bylo, aby ryby přestaly být zákonem vnímány jako pouhé „věci“.
„Mít dvě ryby v takové skleněné vitríně je víceméně totéž jako zavřít dva lední medvědy do klece v sauně,“ přirovnal situaci Carlos José Aga, který s jejich záchranou pomáhal.
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Z těsného skla se Fede a Magui po rozhodnutí soudu přestěhovaly do obřího akvária o objemu 2 500 litrů v Agově domě, muž je adoptoval. Podle Trufera restaurace proti rozhodnutí soudu nijak neprotestovala.
Rozhodnutí soudu navazuje na předchozí případy, kdy byla obdobná práva přiznána například šimpanzům či orangutanům.