Žirafám hrozí tiché vyhubení, jejich maso si oblíbili Somálci

„Zjistili jsme, že v Africe je méně žiraf než slonů. Je to druh procházející tichým vyhubením,“ říká bioložka Tanya Seneribová, která podobně jako řada dalších ekologů lobbuje za přísnější ochranu mohutného sudokopytníka.

Statistika je neúprosná. V divoké přírodě dnes žije asi 117 000 žiraf, tedy asi o třetinu méně než před čtyřiceti lety. Nejohroženější je žirafa severní, která v minulosti žila v širokém pásmu savan a polopouští od Senegalu po Egypt. Dnes na svobodě žije posledních 5 900 kusů, o 77 procent než v osmdesátých letech.

Důvodem je především ztráta životního prostoru. Afrika je z hlediska lidské populace nejrychleji rostoucím kontinentem světa, do roku 2050 by měla mít víc než dvě miliardy obyvatel. To vede k expanzi měst a zemědělství, do chráněných území proniká člověk a silnice či železnice narušují migrační trasy zvířat.

Pěstování dobytka proniká i na území některých národních parků, přibývá pytláků a roste také poptávka po masu divokých zvířat. Místní úřady jsou v boji s pytláky slabé nebo zkorumpované. K tomu si přidejte války, které se v posledních letech rozhořely po celém Sahelu od Mali po Súdán.

„V severní Keni, v Somálsku, Etiopii a na hranicích Jižního Súdánu, ve všech těchto oblastech zasažených válkou se z žiraf stává kanónenfutr. Je to velké zvíře, které dokáže nakrmit hodně lidí,“ řekl BBC Julian Fennessym odborník na žirafy z Mezinárodního svazu ochrany přírody.

Pytlačení žiraf na maso se čím dál častěji objevuje v okolí obřího uprchlického komplexu Dadaab na severu Keni, kde žije asi 300 000 běženců ze Somálska. „Každý týden dostáváme zprávy o zabíjení žiraf kolem uprchlického tábora. Provádíme osvětu, abychom upozornili veřejnost na význam volně žijících zvířat,“ řekl portálu Nation Jacob Ilo Orahle z místní agentury pro ochranu divoké zvěře.

Je to jeden z důsledků vleklého bezvládí v Somálsku: keňští ochranáři si stěžují, že somálští pytláci v pohraničí vybíjejí pštrosy a žirafy. Maso pak putuje přes východní hranici, kde z jeho prodeje profitují i islamisté z hnutí Šabáb.

Žirafí maso je ale vyhledávanou pochoutkou i kvůli pověrám, že funguje jako afrodisiakum. Ochránci zvířat se tyto informace snaží vyvrátit, mnohdy ale marně. „Někteří lidé jedí žirafí maso, aby byli výkonnější v posteli. Zkusil jsem to a mohu potvrdit, že jsem byl lepší,“ řekl jeden z místních obyvatel Ali Dekkow.

Američané zpřísní dovoz

Situace je natolik kritická, že americká federální agentura pro ochranu přírody (United States Fish and Wildlife Service, USFWS) se v listopadu rozhodla žirafy zařadit na seznam ohrožených druhů. To by mělo omezit dovoz trofejí a výrobků z žirafí kůže do Ameriky, která pro jejich export představuje jedno z největších odbytitšť.

Jako ohrožené USFWS identifikovala tři poddruhy žirafy severní, další dva druhy (žirafa masajská a žirafa síťovaná) budou vedeny jako méně urgentní kategorie. Naopak druhům vyskytujícím se na jihu Afriky se podle vědců daří a jejich populace se za posledních třicet let zdvojnásobila.

„Jižní Afrika nabízí dobrý příklad správy divoké přírody,“ uvedl pro BBC Chris Ransom z Londýnské zoologické společnosti. „Žirafy mohou přežít, pokud použijeme správné metody ochrany přírody a zajistíme, že zvířata ve volné přírodě budou prosperovat,“ dodal.