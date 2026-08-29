Dopravní nehody jsou v Zimbabwe časté, protože silnice jsou kvůli dlouholetému nedostatku investic plné výmolů. Mnoho Zimbabwanů se při každodenním dojíždění spoléhá na soukromé minibusové taxíky, nazývané kombi, které jsou často přeplněné.
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Na severozápadě Nigérie se převrhl člun. Mezi desítkami obětí je mnoho dětí
V dubnu zahynulo nejméně 18 lidí, když na dálnici na jihu země vzplanul minibus. Ve stejném měsíci zahynula žena se svými pěti dětmi, když se jejich vozidlo srazilo s nákladním automobilem na jiné dálnici spojující Zimbabwe s Jihoafrickou republikou.