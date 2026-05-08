Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zadlužené Zimbabwe vrací farmy bělochům, chce se vymanit z finanční krize

Autor: ,
  21:13
Zimbabwe vrátí 67 farem zabavených cizincům ze čtyř evropských zemí, na které se vztahují bilaterální investiční dohody. Oznámil to ministr zemědělství Anxious Masuka. Země se vstřícným gestem snaží napravit vztahy se Západem a zároveň bojovat s velkou zadlužeností.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Zimbabwe začalo zabavovat farmy vlastněné bělochy v roce 2000 za vlády prezidenta Roberta Mugabeho. Vláda tehdy tvrdila, že cílem je přerozdělení půdy černošskému obyvatelstvu a náprava nerovností ve vlastnictví půdy z koloniální éry. Zabavení více než 4000 farem však zničilo komerční zemědělství a vyvolalo kolaps měny v roce 2008. Zimbabwe od té doby bojuje s nedostatkem potravin.

Mugabeho nástupce, nynější prezident Emmerson Mnangagwa se snaží obnovit vztahy se západními zeměmi, které na Zimbabwe uvalily sankce kvůli zabavování půdy a kvůli obviněním z porušování lidských práv. Vrácení části půdy představuje jeden z kroků, jimiž chce vláda podpořit jednání o úlevách při splácení dluhů. Konkrétně se to týká Dánska, Švýcarska, Německa a Nizozemska.

Číňané si oblíbili Zimbabwe. Hlavní město se díky nim mění před očima

Zahraniční dluh země dosáhl v září 2025 částky 13,6 miliardy dolarů (280 miliard Kč). Věřitelé podmiňují případné úlevy reformami, mezi nimiž figuruje i vyřešení sporů o půdu.

Zmíněné evropské státy patří do skupiny západních zemí, které se Zimbabwe jednají o dluhových úlevách, a současně patří mezi významné dárce pomoci. Mezinárodní měnový fond (MMF) pro zemi schválil desetiměsíční program monitorovaný svými experty, který má zemi pomoci vytvořit záznam o ekonomických reformách. Program však nepřináší přímou finanční pomoc.

V Zimbabwe založili školku. Sochy jsem vyvdala, směje se majitelka kavárny

Mnangagwa, dlouholetý spojenec Mugabeho, který svého předchůdce nahradil po převratu v roce 2017, uzavřel v roce 2020 dohodu o kompenzacích ve výši 3,5 miliardy dolarů (asi 72 miliard Kč) s přibližně 4000 bělošskými farmáři. Jeho vláda s nedostatkem peněz však dosud nedokázala vyplatit významné částky.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Trump oznámil třídenní příměří ve válce Ruska a Ukrajiny. Dohodu potvrdila i Moskva

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Americký prezident Donald Trump dnes oznámil třídenní příměří ve válce Ruska proti Ukrajině. Trvat má podle jeho vyjádření na sociální síti Truth Social od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní...

8. května 2026  20:10,  aktualizováno  20:58

Fico je v Moskvě, kde se sejde s prezidentem Putinem. Blíží se konec války, řekl

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky...

Slovenský premiér Robert Fico v pátek přiletěl do Moskvy, aby se zúčastnil akcí ke Dni vítězství, napsala ruská státní agentura TASS. Podle Denníku N se šéf vlády po příletu zúčastnil aktu položení...

8. května 2026  16:22,  aktualizováno  20:49

Labouristé ve Walesu utrpěli porážku, Reform UK v Anglii získala přes 1000 míst

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage reaguje při setkání s nově...

Britská vládní Labouristická strana ve Walesu utrpěla historickou porážku a nebude ve velšském parlamentu u moci poprvé od roku 1999. Nejvíce křesel v této části země si zajistila nacionalistická...

8. května 2026  10:31,  aktualizováno  20:04

Jak lidé čelí vyhoření: autopilot a žádná práce navíc. Přetížení škodí sobě i firmám

Premium
ilustrační snímek

Až pětina zaměstnanců zažívá psychický rozklad provázený ztrátou motivace a jede v režimu „přežití“. Řeč je o fenoménu, kdy se pracovníci pod dlouhodobým tlakem nejdříve stahují do sebe a vzdalují,...

8. května 2026

Prezidenta rozladilo, jak se Babiš zpozdil. Nejsem Pavlův podřízený, řekl premiér

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Napětí mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem sílí. Hlava státu nelibě nesla, že Babiš dorazil na schůzku na Hrad bez omluvy o patnáct minut později. Předseda vlády na to...

8. května 2026  14:39,  aktualizováno  18:38

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

8. května 2026  18:29

Nemáme prezidentský systém, hájí koalice, že nechce Pavla na summitu NATO

Máme dojednanou koaliční smlouvu a definitivně i program budoucí vládu,...

Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se neshodli na účasti hlavy státu na summitu NATO. Podle koaličních zástupců je záležitost rozhodnutím vlády, protože ta je zodpovědná za zahraniční...

8. května 2026  12:05,  aktualizováno  18:08

Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Havárie osobního vozidla omezila provoz na dálnici D8 na 21 km ve směru Ústí...

Provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem v pátek zkomplikovala nehoda osobního auta na 21. kilometru. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, zdravotníci ošetřili posádku...

8. května 2026  17:50

Česko si nedokáže představit, že by se vzdalo práva veta v EU, řekl v Berlíně Macinka

Český ministr zahraničí Petr Macinka a německý ministr zahraničí Johann...

Česká republika si nedokáže představit, že by se vzdala národního práva veta při hlasování v Evropské unii. Po jednání s německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem to v pátek v Berlíně řekl šéf...

8. května 2026  17:38

Letecký provoz nad Prahou narušil dron. Policie zadržela osmatřicetiletého muže

Na pražském Letišti Václava Havla přistál stroj společnosti KLM. Po několika...

Letecký provoz v Praze v pátek narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Jedno letadlo bylo odkloněno do Vídně. Policie zadržela jednoho člověka, šlo o muže ročníku 1988, jak uvedl pro...

8. května 2026  16:42,  aktualizováno  17:07

Ostré projevy i potyčky na Dni vítězství na Olšanech. Emoce vyvolaly sporné symboly

Příjezd zastánců ruských Nočních vlků. Na ten čekaly protestní skupiny. (8....

Na pražských Olšanských hřbitovech probíhají pietní akty k výročí konce druhé světové války, které může vyostřit ještě příjezd zastánců ruských Nočních vlků. Na ten čekaly protestní skupiny. Jejich...

8. května 2026  16:08,  aktualizováno  17:06

Babiš jednal s belgickým premiérem, řešili vysoké ceny energií i emisní povolenky

Předseda vlády Andrej Babiš přijal v Kramářově vile belgického premiéra Barta...

Společným cílem České republiky a Belgie v EU je dostat vysoké ceny energií pod kontrolu. Shodli se na tom v pátek v Praze předseda vlády Andrej Babiš a belgický premiér Bart De Wever.

8. května 2026  15:57,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.