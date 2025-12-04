Co tu tak páchne? V Žilině evakuovali stovky lidí, tři ženy hospitalizovali

Autor:
  16:47
Stovky lidí ze širšího centra Žiliny na severu Slovenska ve čtvrtek úřady dočasně evakuovaly kvůli výskytu blíže neupřesněné organické látky v kanalizaci. Obyvatelé si stěžovali na silný zápach, tři ženy ošetřila místní nemocnice. Primátor města Peter Fiabáne vyloučil, že by důvodem poplachu byl únik plynu nebo bojové látky.
„Kontrolní chemická laboratoř zjistila v ovzduší a v kanalizaci přítomnost blíže neurčených organických látek. Specifikace bude výsledkem dalších testů. Jsou to látky, které se využívají v průmyslu,“ řekl Fiabáne. Dodal, že v případu bude zahájeno trestní stíhání pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady.

Hasiči v tiskové zprávě napsali, že časně ráno byli přivoláni k nahlášenému úniku neznámé látky v ovzduší na jedné z ulic v Žilině.

Šéf krajského ředitelství hasičského a záchranného sboru v Žilině Stanislav Zdařil podle deníku Sme řekl, že šlo o štiplavý zápach, který unikal z kanalizace ve sklepě obytného domu. Z domu a jeho okolí byli lidé preventivně evakuováni. Později byl zápach hlášen i z dalších ulic.

Město kvůli úniku neznámé látky do ovzduší ráno vyhlásilo mimořádnou situaci. Ještě dopoledne se lidé mohli vrátit do svých bytů a otevřít znovu mohly i provozy v zasažené oblasti.

Ve skladové hale se prorazil barel s chemikálií, evakuovali desítky lidí

Letos v únoru si u hasičů i plynařů na šířící se zápach stěžovali také obyvatelé různých čtvrtí Bratislavy. Chemická laboratoř civilní ochrany tehdy podle médií nebezpečné látky v ovzduší nezjistila.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

