Žije, nebo ne? USA hýbe případ únosu matky známé moderátorky

  6:53
Americká policie je přesvědčena, že unesená matka moderátorky populárního pořadu The Today Show Savanny Guthrieové stále žije. Přímý důkaz však pro to nemá. Arizonská a federální policie nicméně ve čtvrtek uvedly, že posílily pátrání po 84leté Nancy Guthrieové, která zmizela minulou neděli.
USA hýbe případ únosu matky známé moderátorky. | foto: Profimedia.cz

Podle stanice CNN policie zatím únosce neidentifikovala. Nikdo se zároveň nepokusil přímo kontaktovat ženiny příbuzné, což je tak dlouho po jejím zmizení neobvyklé, sdělil médiím šerif z arizonského okresu Pima Chris Nanos.

Ameciká média tak již pátý den plní zprávy o neobvyklém případu seniorky, která kvůli své omezené pohyblivosti nemohla opustit dům sama. Policie dospěla na základě analýzy DNA k závěru, že stopy krve nalezené v prostoru vchodových dveří domu patří Guthrieové. Do vyšetřování se podle šerifa ihned zapojili policisté z oddělení vražd, vyšetřovatelé se však stále domnívají, že unesená žena žije. „Budou si to myslet do té doby, než ji najdou,“ řekl Nanos.

Do médií kdosi zaslal blíže nespecifikovanou zprávu o výkupném se zmínkou o termínu jeho předání, který uplynul ve čtvrtek, napsala agentura Reuters. Přímý kontakt s únoscem či únosci však podle dostupných informací zatím nikdo neměl.

Rozsáhlá pátrací akce

Když rodina Guthrieové v neděli nahlásila její zmizení, úřady spustily pátrací a záchrannou akci s využitím dronů, letadla, vrtulníku a pátracích psů vypůjčených od Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP). Do pátrání v oblasti nedaleko hranice s Mexikem se zapojili rovněž dobrovolníci. Žena podle šerifa netrpí kognitivními potížemi a její zmizení nesouvisí s demencí, je bystrá a plně při smyslech. Musí však brát denně léky, jinak jí hrozí smrt.

Případ je ve Spojených státech sledován především díky popularitě The Today Show, ranní talkshow, kterou ve všední dny vysílá televizní stanice NBC a moderuje ji dcera unesené ženy. Pořad, který měl premiéru v roce 1952, nabízí zpravodajství, počasí, rozhovory se známými osobnostmi a vstupy o hudbě, popkultuře či životním stylu.

6. února 2026  7:03

6. února 2026

5. února 2026  22:15

