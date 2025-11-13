Židovští osadníci zapálili mešitu, izraelská armáda zabila dva Palestince

Autor: ,
  23:24
Židovští osadníci v noci na čtvrtek zapálili mešitu při dalším útoku na palestinské vesnice na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Izraelská armáda pak ve čtvrtek odpoledne oznámila zabití dvou Palestinců na daném území, kteří podle ní chystali útoky. Násilnosti osadníků již ve středu odsoudili izraelský prezident a náčelník generálního štábu izraelské armády.
Izraelský prezident Jicchak Herzog a náčelník štábu Ejal Zamir ve středu reagovali na úterní útok na dvě palestinské vesnice, při nichž se osadníci střetli i s izraelskými vojáky.

Herzog označil poslední útoky židovských osadníků na palestinské vesnice za šokující a vyzval k rozhodným krokům proti tomuto jevu a k posílení izraelské armády, aby Izraelce mohla chránit dnem i nocí.

Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich i velké kameny

„Armáda nebude tolerovat jednání zločinecké menšiny, která je skvrnou pro zákon dodržující většinu. Tyto činy jsou v rozporu s našimi hodnotami a představují červenou linii,“ uvedl náčelník generálního štábu Zamir podle deníku The Jerusalem Post.

Dodal nicméně, že hnutí za osidlování je důležité a že si ho velmi váží. „Posilování osad je nedílnou součástí národní bezpečnosti,“ řekl Zamir.

Obavy kvůli růstu násilností na Západním břehu vyjádřil ve středu podle agentury AP i americký ministr zahraničí Marco Rubio, podle něhož to může podkopat úsilí o mír v Pásmu Gazy.

Izraelští osadníci ubili na Západním břehu Jordánu Američana

Desítky maskovaných židovských osadníků v úterý napadly dvě palestinské vesnice na Západním břehu, zapalovaly auta a poničily také mlékárnu, která v oblasti zaměstnává mnoho lidí. Posléze se skupiny osadníků střetly i s izraelskou armádu, která proti násilnostem zasáhla.

Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne oznámila, že zabila dva Palestince, kteří podle ní „byli na cestě, aby spáchali teroristický útok“.

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby tam rozšiřuje židovské osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální. Na Západním břehu žijí skoro tři miliony Palestinců a asi půl milionu Židů.

Urážka, hloupý trik, říká Vance. USA varují Izrael před anexí Západního břehu

Útoky židovských osadníků na palestinské vesnice zesílily od roku 2023 po nástupu vlády Benjamina Netanjahua. Výrazně intenzivnější jsou od října 2023, kdy po teroristickém útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael začala izraelská ofenziva v Pásmu Gazy.

Mnozí viní Netanjahuovu vládu, že před násilnostmi židovských osadníků zavírá oči a že někteří její ministři je podněcují výroky o anexi Západního břehu.

Od začátku války v Pásmu Gazy, kde od října platí křehké, ale narušované příměří, zabili izraelští osadníci či vojáci na Západním břehu více než 1000 Palestinců, napsal ve středu deník The Guardian.

Okupace? Bože chraň, musíme z Gazy co nejdřív pryč, tvrdí bývalý agent Mosadu

Izraelská armáda provádí na tomto území už řadu let razie proti palestinským radikálům, při nichž ale umírají i nevinní civilisté. Letos izraelská armáda do těchto razií nasadila poprvé po mnoha letech i tanky a vyhnala z domovů desítky tisíc Palestinců.

Od října 2023 podle úřadu OSN pro lidská práva zemřelo na Západním břehu a v Izraeli 59 Izraelců při útocích palestinských radikálů či střetech s izraelskou armádou, z toho 22 patřilo mezi členy izraelských bezpečnostních složek.

Česko se připojilo k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu

Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) jen letos v říjnu židovští osadníci na Západním břehu provedli přes 260 útoků, při nichž ničili majetek či někoho zranili.

Násilnosti během sklizně oliv, která tam oficiálně začala 9. října, byly podle OCHA letos nejčetnější za několik let a osadníci při nich zranili desítky Palestinců a zničili přes 4000 olivovníků.

Na sklizni oliv je na okupovaném Západním břehu závislých podle CNN až 100 000 rodin. Olivovník je pro Palestince symbolem spojení s jejich zemí a sklizeň je i tradičním kulturním rituálem.

