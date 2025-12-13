Letos bylo podle zprávy předloženo, schváleno či pokročila stavba 47 390 bytových jednotek v osadách na Západním břehu. Loni to přitom bylo 26 180 a průměr v letech 2017 až 2022 činil 12 800 bytů ročně.
„Odsuzuji nemilosrdnou expanzi izraelské kolonizace okupovaného Západního břehu, a také východního Jeruzaléma, která nadále přiživuje napětí, brání Palestincům v přístupu do jejich země a ohrožuje životaschopnost zcela nezávislého, demokratického, trvalého a suverénního Palestinského státu,“ uvedl Guterres ve zprávě, která je podle AFP určena pro členy Rady bezpečnosti OSN.
Izraelská vláda letos v srpnu definitivně odsouhlasila výstavbu nových osad v takzvané oblasti E1 nedaleko Jeruzaléma na Západním břehu. To odsoudily například státy Evropské unie, jejichž ministři na konci listopadu vyzvali izraelské osadníky k ukončení násilností v okupovaném regionu.
Na rozdíl od Pásma Gazy, kde se od příměří situace výrazně uklidnila, násilí na Západním břehu podle agentury Reuters přibývá, a to včetně útoků izraelských osadníků na tamní Palestince.
Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) jen za říjen vedlo nejméně 260 útoků izraelských osadníků k poničení majetku či k obětem na životech. Tato agentura OSN zaznamenala v desátém měsíci roku nejvyšší počet útoků od začátku záznamů v roce 2006.
Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby rozšiřuje na Západním břehu osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální.