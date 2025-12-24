„Ježíš byl Palestinec!“ Tahle hláška letos poprvé nezazněla od progresivistů a antisemitů, kteří se moderněji nazývají antisionisté, ale od samotných Židů. Je to asi týden, co židovský web Algemeiner napsal: „Každý prosinec, s vánoční výzdobou a známou hudbou, se s neměnnou předvídatelností vrací další relativně nový sváteční zvyk – sociální média se plní prohlášeními, že ‚Ježíš byl Palestinec‘, často doplněnými stejně fiktivním tvrzením, že byl ‚palestinský uprchlík‘.“
Tvrzení z posledních let, která spojují ústřední bod křesťanství s palestinskou kauzou, se snaží buď popřít židovskou historii, nebo oživit odvěký antisemitismus.