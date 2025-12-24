„A Santa Claus byl taky Palestinec.“ Židy o Vánocích čeká smršť popírání historie

Premium

Přímo ve Vatikánu. Bývalý papež František loni v prosinci v hale Pavla VI. před betlémem, v němž leží Ježíšek na černobílé kefíji. | foto: Profimedia.cz

Dagmar Langová
Od naší spolupracovnice v Izraeli - Židé se chystají na Vánoce. Ne, že by je slavili, ale už je pro ně tradice, že progresivisté využívají křesťanské svátky k popírání jejich historie a vztahu k Izraeli.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Ježíš byl Palestinec!“ Tahle hláška letos poprvé nezazněla od progresivistů a antisemitů, kteří se moderněji nazývají antisionisté, ale od samotných Židů. Je to asi týden, co židovský web Algemeiner napsal: „Každý prosinec, s vánoční výzdobou a známou hudbou, se s neměnnou předvídatelností vrací další relativně nový sváteční zvyk – sociální média se plní prohlášeními, že ‚Ježíš byl Palestinec‘, často doplněnými stejně fiktivním tvrzením, že byl ‚palestinský uprchlík‘.“

Tvrzení z posledních let, která spojují ústřední bod křesťanství s palestinskou kauzou, se snaží buď popřít židovskou historii, nebo oživit odvěký antisemitismus.

server Jewish News

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Sovětské Nintendo i hra proti socialistické morálce. Jak se sháněly dárky pro Husákovy děti

Premium
Najdete mezi předlistopadovými hračkami alespoň jednu věc, s níž jste si jako...

V Československu se o výrobu hraček snažila řada podniků. To ale neznamenalo, že všude vládl dostatek. Po čem prahly takzvané Husákovy děti?

24. prosince 2025

Rozpárané bříško či těsto na strom. České Vánoce provázely přízraky i bizarní zvyky

Premium
Straší děti. Postava Šprechty alias Perchty ve skanzenu Rochus v Uherském...

Adventní, vánoční i novoroční období nebylo pro naše předky jen přípravou na narození Ježíše a oslavou příchodu křesťanského spasitele. Lidé si také chtěli zajistit dobrou úrodu, bohatství či zdraví...

24. prosince 2025

Svíčky začínáme tvořit v létě. Mezi favority patří Perníček, říká podnikatelka

Podnikatelka Eva Vontrobová

S výrobou svíček začala neslyšící Eva Vontrobová před mnoha lety, kdy tvořila dárky pro rodinu. Tento koníček se nakonec proměnil v podnikání a dnes ve své rodinné dílně na jižní Moravě vyrábí...

24. prosince 2025

„A Santa Claus byl taky Palestinec.“ Židy o Vánocích čeká smršť popírání historie

Premium
Přímo ve Vatikánu. Bývalý papež František loni v prosinci v hale Pavla VI. před...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Židé se chystají na Vánoce. Ne, že by je slavili, ale už je pro ně tradice, že progresivisté využívají křesťanské svátky k popírání jejich historie a vztahu k Izraeli.

24. prosince 2025

V Turecku se zřítilo letadlo. Generál libyjské armády zemřel, uvedl premiér

Dassault Breguet Falcon 50 FA50, stroj podobný tomu, který používal wandský...

V Turecku se v úterý večer zřítilo letadlo, na jehož palubě byl náčelník štábu libyjské armády Muhammad Haddád a nejméně další čtyři lidé. Vyplývá to z prohlášení, které vydal turecký ministr vnitra...

23. prosince 2025  22:02

Papež Lev XIV. vyjádřil smutek nad odmítnutím vánočního příměří Ruskem

Inaugurační mše papeže Lva XIV. (18. května 2025)

Papež Lev XIV. cítí „hodně smutku“ kvůli tomu, že Rusko nesouhlasilo s vánočním příměřím ve válce na Ukrajině, kterou zahájilo před téměř čtyřmi lety.

23. prosince 2025  21:46

Má stejný název jako hnutí Meloniové. Itálie v tichosti dělá změny v hymně

Italská vlajka na stožáru před monumentem krále Viktora Emanuela v Římě

Itálie v tichosti upravuje text své národní hymny. Slovo „Si“ (Ano), které vyzývá k boji, má z textu zmizet. Důvodem má být to, že se slovo v původním rukopise vlastně vůbec nenacházelo. O změně jako...

23. prosince 2025  20:09

Merz se přepočítal, Macron ho vyšachoval. Motor Evropy se zadrhává, tvrdí analytik

Premium
Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz při...

Vztahy Berlína a Paříže jsou rozpolcené. Zatímco Berlín sází na sílu, Paříž kličkuje v zákulisí. „Motor Evropy se zadrhává, Merz se přepočítal a utrpěl porážku,“ hodnotí summit pro iDNES Premium...

23. prosince 2025

Jeden zraněný při nehodě na dálnici D4. Provoz byl obnoven po dvou hodinách

Následky nehody na D4 (23. prosince 2025)

Nehoda tří aut zavřela v úterý podvečer na necelé dvě hodiny dálnici D4 na Písecku na 82. kilometru směrem na Prahu. Při havárii, která se stala po 17:30, se zranil jeden člověk. Provoz byl podle...

23. prosince 2025  18:42

Zelenskyj jako Santa krade lidem dárky. Rusové se ve videu opět vysmívají Evropě

Rusko útočí na Evropu vánoční písní

Ruská propagandistická stanice Russia Today (RT) zveřejnila další ze svých vánočních videí, ve kterém se vysmívá Evropě. Tentokrát jde o písničku, ve které se ironicky zpívá, že za násilné muslimské...

23. prosince 2025  18:05

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Kapr s knedlíky. Bramborový salát vznikl, aby ženy po práci stíhaly, líčí historik

Premium
Gurmán Historik Martin Franc se specializuje na dějiny stravování. Sám si na...

Ne vždy se na Štědrý večer podával smažený kapr s bramborovým salátem. Tato tradice se v Česku rozšířila až v druhé polovině minulého století, dříve bývala sváteční hostina rozmanitější. Martin Franc...

23. prosince 2025

Před 14 dny to ještě popírali. Padla jedna z posledních ukrajinských bašt na východě

Ruští vojáci stojí na stráži na pozorovacím stanovišti na frontové linii u obce...

Ukrajinská armáda dnes oznámila, že stáhla své vojáky z města Siversk v Doněcké oblasti. Podle ukrajinské armády měli Rusové ve městě převahu v počtu vojáků i techniky. Moskva oznámila již před...

23. prosince 2025  17:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.