Přežili Sověty, teď přitahují turisty. Židé ve starobylé Buchaře křísí prastaré tradice

V srdci Uzbekistánu se lze vydat po stopách, které připomínají pradávný život bucharských židů. Ačkoliv modlitebny dnes slouží hlavně turistům, potomci tisícileté židovské komunity se starají o to, aby historie a tradice jejich předků nezmizely. Někteří dokonce odmítli odejít se svými rodinami ve jménu zachování kulturní paměti.
„Lidé sem chodí hledat příběhy ukryté za těmito zdmi. Snažíme se, aby se neztratily,“ říká Šerzod, správce starého židovského sálu ve starobylé Buchaře. Místnost se nachází v hotelu Grand Nodirbek a připomíná téměř zmizelý svět. Na stěnách visí fotografie a rituální předměty svědčící o životě židovské komunity, jenž kdysi naplňoval okolní ulice.

O kousek dál stojí bucharská synagoga, která bývala centrem dění. Dnes ale funguje zejména jako památka pro návštěvníky.

Na Krymu žijí staletí. Rusko chce zničit vše neruské, říkají židovští Karaimové

Podobná situace panuje také v synagoze Gumbaz v Samarkandu, kde správce denně otevírá dveře turistům. Ani jeden ze svatostánků nemá svého rabína – v celé Střední Asii působí podle magazínu The Beet pouze jeden. Sídlí v Taškentu a cestuje tam, kde je ho zrovna potřeba.

Násilná rusifikace židovskou komunitu dorazila

Bucharští židé byli po staletí živou součástí společenského a obchodního života na Hedvábné stezce. Jejich předci přišli z Persie zřejmě už v 6. století před naším letopočtem a usadili se v oblasti známé jako Transoxánie – regionu mezi řekami Amudarja a Syrdarja, jenž dnes zahrnuje části Uzbekistánu, Tádžikistánu a Kazachstánu.

Mluvili jazykem buchori, židovsko-perským dialektem, a udržovali vazby s dalšími židovskými komunitami okolí. V průběhu staletí, ať už to bylo kvůli politickým nepokojům, pronásledování nebo hledání příležitostí, židé z Íránu a Střední Asie často migrovali do ostatních kolektivů.

Uzbekistán vytáhl do boje proti vousáčům, režim se bojí radikálního islámu

Zásadní změna přišla na konci 19. století, kdy se region dostal pod kontrolu Ruské říše. Bucharští židé získali nové obchodní příležitosti a jejich textilní a barvířské podnikání se výrazně rozrostlo.

Další obrat přišel se sovětskou érou, během které se náboženský život téměř vytratil. Úředníci ve jménu rusifikace zavírali synagogy, zakazovali židovské publikace a pronásledovali ty, kteří se režimu postavili. Jazyk buchori musel ustoupit ruštině. Tisíce bucharských židů proto ve 20. letech uprchly ze země přes Afghánistán do Mandátní Palestiny.

Za druhé světové války region přijal mnoho uprchlíků, kterým v nacisty okupované Evropě hrozila smrt. Další exodus židů následoval v době rozpadu SSSR. Zatímco v roce 1989 žilo v Uzbekistánu přibližně 35 tisíc bucharských židů, o necelé desetiletí později jich zůstaly jen tři tisíce.

Čeburaška je Žid. Ruští poslanci se hádali o původ dětské postavičky

Většina emigrantů odešla do USA a Izraele, část se usadila v Evropě nebo Kanadě. „Za SSSR jsme nesměli provádět pohřební ceremonie. Když zemřel můj otec, museli jsme se modlit tajně,“ popsal časopisu National Geographic historik Abraham Išakov, jeden z mála židů, kteří se rozhodli zůstat. Dnes žije v Buchaře, jež je od roku 1993 na seznamu světového dědictví UNESCO, asi stovka věřících židů.

Najít ve městě minjan, požadovaný počet deseti mužů pro konání bohoslužby, je někdy tak obtížné, že se musí komunita obejít bez nich.

O odchodu ale Išakov neuvažuje. „Každý rok jezdím za dětmi do Izraele. Ale necítím se tam dobře. Není to moje země. Ne nadarmo se nám říká Bucharové,“ říká. Obává se, že bucharská kultura se v zahraničí ztratí.

Buchara má i svou židovskou školu. Jen málo žáků je ale židovského původu. Mezi 384 studenty je pouze třicet Bucharů. Ale díky své pověsti nejnáročnější školy ve městě je oblíbenou volbou pro uzbecké děti a další menšiny. Všichni žáci se musí učit hebrejštinu a historii židů.

Turismus na vzestupu

Část kulturní paměti tak přetrvává. Zásluhu na tom mají také emigranti a jejich potomci, kteří se i po letech zajímají o zemi svých předků.

„Bucharští židé z Izraele a USA pravidelně putují na židovské hřbitovy v Uzbekistánu, aby se modlili u hrobů svých předků,“ řekla pro The Beet americká religionistka Alanna Cooperová. Diasporní organizace financují obnovu hřbitovů a zaměstnávají správce památek.

„Budoucnost vidíme v Číně.“ Peking vytlačuje vliv Moskvy ze Střední Asie

Lví podíl na tom má ředitel židovského hřbitova v Buchaře Emmanuel Elnatov. Zůstal, přestože jeho rodiče, manželka i tři děti odjeli do Izraele. „Péče o hroby je teď důležitější než kdy jindy. Nemůžu odejít,“ míní.

Přestože místní židovská komunita téměř zanikla, zájem o její dědictví stále roste. Hotely a průvodci nabízejí prohlídky historických síní, prezentují tradiční jídla, textilní dílny a hudbu, čímž návštěvníkům umožňují vnímat život, který v regionu už prakticky neexistuje.

