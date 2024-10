Vítězství Svobodných vyděsilo rakouské Židy. Mluví o „salónních nacistech“

„Volební úspěch FPÖ mnohé vyděsil,“ řekl agentuře DPA předseda Židovské obce v Rakousku Oskar Deutsch. FPÖ není podle něj klasickou pravicovou stranou jako jiné v Evropě, ale politickou odnoží německých nacionalistických bratrstev, z nichž mnohá jsou dodnes spojovaná s odkazem na nacismus.

Krátce před nedělními volbami do Národní rady se někteří politici FPÖ zúčastnili pohřbu, na kterém se zpívala píseň věrnosti SS, připomněl Deutsch. „K takovým incidentům dochází každých několik týdnů. Jsou součástí DNA strany Svobodných a připomínají nám, proč můžeme v případě FPÖ mluvit o salónních nacistech. Na veřejnosti se politici FPÖ tváří jako demokraté, zatímco ve sklepeních buršáckých spolků rozbalují nacistické zpěvníky,“ řekl předseda rakouské židovské obce.

V předběžném součtu výsledků, které zveřejnilo rakouské ministerstvo vnitra, získala v nedělních volbách vítězná FPÖ 28,90 procenta hlasů. Do konečného výsledku se budou ještě v úterý a zítra dopočítávat jednotlivé korespondenční hlasy, které mohou lehce pozměnit rozložení mandátů. Deutsch, který je zároveň předsedou vídeňské Izraelské náboženské společnosti (IKG), však pohled na volební úspěch Svobodných dnes otočil tvrzením, že „více než 71 procent voličů hlasovalo pro strany, které se výslovně postavily proti účasti FPÖ ve vládě“.

FPÖ vedl v 50. letech minulého století bývalý nacistický zákonodárce Anton Reinthaller, připomněla agentura Reuters. Strana se později veřejně distancovala od svých nacistických kořenů a snaží se ukazovat umírněnější tvář, dál je ale považována za krajně pravicovou. Její současný lídr Herbert Kickl je polarizující osobností s pravicově-populistickými politickými postoji.

Nynější kancléř Karl Nehammer z ÖVP avizoval, že by lidovci byli ochotni vstoupit do koalice s FPÖ za podmínky, že by si jejich lídr Kickl nenárokoval post kancléře. Spolkový prezident Alexander Van der Bellen už nicméně veřejně řekl, že by Kickla kancléřem nejmenoval, což mu umožňuje rakouská ústava.

Předsednictvo Rakouské lidové strany (ÖVP) jednomyslně vyjádřilo důvěru lídru strany Karlu Nehammerovi, o které nechal hlasovat na grémiu strany před vstupem do povolebních vyjednávání. Nehammer již v pondělí brzy ráno oznámil, že bude čelit hlasování o důvěře, ale očekávalo se, že ho strana spíše podpoří, píše agentura APA. V rámci grémia strany rozebírali lidovci výsledky voleb a další postup. Zda už dneska vznikne konkrétní složení vyjednávacího týmu za stranu lidovou, není ještě jasné.

Strana kancléře Nehammera je pro povolební vyjednávání v poměrně pohodlné pozici, zhodnotil pro rakouskou televizi ORF politolog Peter Filzmaier. Je součástí všech realistických koaličních variant, a proto má při vyjednávání dokonce „dobrý vyděračský potenciál“, řekl ORF Filzmaier.