Izrael se dme pýchou. Hokejové zlato na olympiádě trefil Žid

Zatímco pro Američany je hlavním hrdinou strhujícího finále brankář Connor Hellebuyck, Izraelci si všímají hlavně postavy Jacka Hughese. O zlaté trefě čtyřiadvacetiletého útočníka v neděli informovaly všechny izraleské weby a média: sice se narodil na Floridě a hraje za New Jersey Devils, ale je tak trochu „náš“, syn židovského národa.
„Můžete si udělat další čárku do seznamu: Židé ovládají banky. Židé ovládají média. Židé ovládají vlády. Židé ovládají svět. A teď... Židé ovládají i hokej,“ rýpnul si do antisemitských příznivců konspiračních teorií populární twitterový účet Mossad Commentary (s izraelskou tajnou službou nemá nic společného).
Tisková agentura JTA připomíná, že Jack Hughes pochází z židovské hokejové dynastie. Do finále se zapojil i jeho bratr Quinn, nejmladší bratr Luke také hraje za Devils. Máma Ellen Weinberg-Hughesová reprezentovala USA na mistrovství světa žen v roce 1992 a byla součástí trenérského týmu ženské reprezentace, která v Miláně také získala zlato.
Rodina dříve slavila svátek pesach a Jack v dospívání absolvoval obřad bar micva. Jeho zlatý gól v židovských komunitách po celém světě vyvolal vlnu hrdosti. „Hughes je prvním hokejistou v historii, který oslavil bar micva a vstřelil zlatý gól. Dost hustý!“ napsal portál The Hockey News.