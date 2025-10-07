Ženy se po 35 letech dozvěděly, že byly při porodu zaměněny. Bydlely kousek od sebe

  7:04
Před skoro 35 lety v nemocnici ve Štýrském Hradci zaměnili dvě novorozené holčičky. Ženy se nyní díky testům DNA dozvěděly, kdo jsou jejich rodiče a poprvé se s nimi mohly setkat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Dívky se narodily koncem října 1990 a obě měly stejnou hmotnost. Přišly na svět předčasně, a tak nezůstaly se svými matkami, ale byly v nemocnici v inkubátoru. Stravu dostávaly nejdříve sondou, později z lahvičky.

To, že nevyrůstá s biologickými rodiči, zjistila jedna z žen už před lety, když darovala krev. Ukázalo se, že nemá shodnou krevní skupinu ani s jedním z rodičů.

Zaměněné holčičky se už vrátily ke svým biologickým rodičům

Biologické rodiče ani dítě, se kterým byla zaměněna, se ale najít nepodařilo navzdory podrobnému pátrání v nemocnici ve Štýrském Hradci i tomu, že se se svým neobvyklým problémem obrátila na veřejnost. Rodina v roce 2018 dostala během soudního procesu za záměnu odškodnění ve výši téměř půl milionu korun na osobu. Očekává se, že podobné by to mohlo být i v případě druhé rodiny.

Druhá žena zjistila během těhotenství, že má jinou krevní skupinu, než se domnívala. Zároveň se dozvěděla o nevyjasněném případu záměny dětí. Nejdříve navázala kontakt s druhou poškozenou a vše potvrdily testy DNA. Ukázalo se, že celá léta žily nedaleko sebe v sousedních obcích ve východním Štýrsku.

Matka zaměněné holčičky: Cizí miluju, vlastní se učím mít ráda

Zástupci fakultní nemocnice ve Štýrském Hradci, kde se případ stal, uvedli, že cítí úlevu nad tím, že se věc vysvětlila. „Hluboce litujeme toho, že se tehdy tato chyba stala,“ řekl provozní ředitel nemocnice Gebhard Falzberger. Rodinám obou žen se omluvil.

V Česku byly dvě holčičky zaměněny v prosinci 2006 v porodnici v Třebíči. Pravda ale vyšla najevo v následujícím roce a skoro přesně rok po narození se dívky dostaly ke svým biologickým rodičům.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

7. října 2025  7:04

