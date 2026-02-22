Zaťatá pěst feminismu. Vzpurný portrét bělošky a černošky podkopal patriarchát

Bylo to bojovné, vzdorné gesto. Dvě americké aktivistky za práva žen bok po boku zaťaly pěst a ukázaly tak na souvislosti mezi sexuální a rasovou diskriminací. Příběh jejich mezirasového sesterství přináší další díl seriálu Slavné fotografie.
Gloria Steinemová a Dorothy Pitman Hughesová na slavné fotce z roku 1971

Gloria Steinemová a Dorothy Pitman Hughesová na slavné fotce z roku 1971 | foto: Dan Wynn / The Museum of the City of New York

Feministické aktivistky Gloria Steinemová (vlevo) a Dorothy Pitman Hughesová...
Jedna z vůdčích postav amerického feministického hnutí Gloria Steinemová (13....
Demonstrant drží plakát se známým obrázkem feministických aktivistek Glorie...
Jedna z vůdčích postav amerického feministického hnutí Gloria Steinemová s...
9 fotografií

Mají zdvižené paže a pěsti zaťaté ve známém pozdravu černé síly (Black Power). U té vpravo toto gesto nepřekvapí, je to černoška s velkým afrem a výraznými náušnicemi. Ale tou druhou je dlouhovlasá běloška.

Gloria Steinemová je dodnes jednou z nejznámějších amerických aktivistek za práva žen. Spolu s Dorothy Pitman Hughesovou vytvořila před více než půl stoletím symbol „mezirasového sesterství“, důležitý inspirační moment pro druhou vlnu feminismu, která začala hlouběji řešit nerovnost v rodině či na pracovním trhu.

Slavné fotografie

Steinemová se stala jednou z ústředních postav feministického hnutí. Jako mladá novinářka psala o antikoncepci a o dilematech žen, které si musí volit mezi kariérou a rodinou. Největší pozornost jí však přinesla série inkognito reportáží z klubů časopisu Playboy: popsala v nich ponižující gynekologické testy, sexuální obtěžování, mizerně placené „králíčky“ v těsných a bolestivých kostýmech.

Odveta přišla záhy: Playboy zveřejňoval její snímky v kostýmu králíčka, aby ji zesměšnil a podryl její důvěryhodnost. Steinemová začala mít problémy s hledáním práce. Došla k závěru, že patriarchální společnost se ke všem ženám chová, jako by byly zajíčky určenými pro mužskou potěchu, a jejich vlastní hlas a přínos zcela ignoruje.

Ačkoli se Steinemová nebála otevřeně hlásat své, pro sedmdesátá léta stále velmi nezvyklé a pro mnohé radikální názory, na veřejnosti mluvila nerada. To se změnilo poté, co se v roce 1968 setkala s Pitman Hughesovou, tehdy třicetiletou rodačkou z Georgie, která rasovou diskriminaci poznala na vlastní kůži: když jí bylo deset let, příslušníci organizace Ku-klux-klan zavraždili jejího otce.

Sestry pod kůží

Obě ženy svedl dohromady článek o dětském centru, jež v New Yorku provozovala Pitman Hughesová. Velmi rychle se spřátelily. Říkaly si „sestry pod kůží“ a v roce 1968 zahájily společnou sérii feministických přednášek, během nichž se Steinemová zbavila ostychu z veřejného vystupování. Pomohla jí s tím Pitman Hughesová, která se dříve živila jako zpěvačka v nočních klubech.

Ve stejném roce Steinemová napsala významný článek „After Black Power, Women’s Liberation“ (Po černé síle osvobození žen). Poukázala v něm na provázanost sexismu a rasové politiky. Ženy napříč společenskými třídami a etniky toho podle ní mají více společného než se stejně postavenými muži, a proto by se měly sjednotit v úsilí změnit nespravedlnosti patriarchálního systému. Právě tento článek ji katapultoval do čela feministického hnutí.

Prošla ulicí a Italové slintali. Její fotka se stala ikonou feministek

Stejné argumenty předkládala i při společných přednáškách s Pitman Hughesovou. „Dorothy měla ve zvyku poukazovat na rasismus, který viděla v hnutí bílých žen,“ uvádí historička Laura Lovettová. „Často vystupovala na veřejnosti a upozorňovala, jak privilegia bílých žen utlačují černé ženy. Ale zároveň nabízela své přátelství s Glorií jako důkaz, že tuto překážku lze překonat.“

V roce 1971 si obě ženy na podporu svých přednášek pořídily fotografii se zdviženými pěstmi. Steinemová o její pořízení požádala fotografa Dana Wynna, s nímž už dříve spolupracovala na snímcích v kostýmu playboyového králíčka. Za společný portrét nechtěl honorář.

Gloria Steinemová a Dorothy Pitman Hughesová na slavné fotce z roku 1971
Feministické aktivistky Gloria Steinemová (vlevo) a Dorothy Pitman Hughesová zopakovaly své gesto ze slavné fotografie. (27. dubna 2016)
Jedna z vůdčích postav amerického feministického hnutí Gloria Steinemová (13. července 1972)
Demonstrant drží plakát se známým obrázkem feministických aktivistek Glorie Steinemové a Dorothy Pitman Hughesové během protestu proti zabití George Floyda na Foley Square. (29. května 2020)
9 fotografií

Snímek vyšel v říjnovém čísle magazínu Esquire. Byl to pozoruhodný paradox: možná nejslavnější feministická fotografie vyšla v časopise určeném převážně mužskému publiku. „To z tohoto obrazu činí ztělesněnou výzvu mužskému pohledu,“ myslí si výzkumnice a aktivistka Rachel E. Molkoová.

Na fotce oceňuje jednoduchou, přesto promyšlenou kompozici. Zvolený černobílý formát tlumí kontrast mezi barvou kůže obou žen, aniž by jej zcela potlačil. Obě stojí vedle sebe v rovnocenném postavení a mají na sobě podobné roláky.

„Oblečení vizuálně spojuje ženy do jednoho celku, což je nejvíce patrné na jejich rozhodnutí stát bok po boku za abstraktní sukní. Působí to dojmem, že tu sukni sdílejí. Vystupují tedy jako jednotná fronta,“ podotýká Molkoová.

Upozaděná černošská feministka

Zatímco fotografie stavěla obě bojovnice za práva žen na stejnou úroveň, článek v Esquire se věnoval spíše Glorii a to především jejím milostným vztahům. I další média se při jejich společných vystoupeních zaměřovala především na Steinemovou. Podle Lovettové tím fakticky zamlčovala podíl Pitman Hughesové a dalších černošských žen na druhé vlně feminismu.

Demonstrant drží plakát se známým obrázkem feministických aktivistek Glorie...

Obě aktivistky spoluzaložily organizaci Women’s Action Alliance. Steinemová stála také u zrodu prvního feministického magazínu Ms. Pitman Hughesová se dál zaměřovala na komunitní práci – například na založení prvního azylového domu pro týrané ženy v New Yorku, rozvoj dětských center či podporu afroamerického podnikání.

„Dorothy se definovala jako feministka, ale svůj feminismus zakládala na vlastních zkušenostech a na základních potřebách, jako je bezpečí, jídlo, přístřeší a péče o děti,“ uvádí Lovettová. Jejich společný snímek každopádně vstoupil do dějin a dodnes se objevuje na demonstracích za práva žen či Afroameričanů.

Snímek relevantní i po letech

Ženy si ikonickou fotografii zopakovaly v roce 2014 na narozeninové oslavě Pitman Hughesové. Obě se na ní jemně usmívají. Steinemové bylo tehdy osmdesát, její přítelkyni o čtyři roky méně a nová verze jejich snímky tentokrát posloužila jako upozornění na diskriminaci starších žen.

Pitman Hughesová zemřela ve věku 84 let v roce 2022. Steinemová je i ve svých více než devadesáti letech stále velmi aktivní. Jejich společný snímek žije dál.

„Černá a bílá žena stály bok po boku a předvedly pozdrav černé síly. Ta symbolika je dnes stejně důležitá jako v sedmdesátých letech,“ uvedla Pitman Hughesová. „Sto let hnutí za volební právo stále nevykořenilo rasismus, třídní rozdíly a sexismus. Černé a bílé ženy mohou tuto změnu uskutečnit společně, ale pouze tehdy, pokud uznáme a vyřešíme problém rasismu, který mezi námi stojí.“

22. února 2026

22. února 2026

22. února 2026

21. února 2026  22:01

21. února 2026  21:25

21. února 2026

21. února 2026

21. února 2026  14:27,  aktualizováno  19:20

21. února 2026  18:38

21. února 2026  17:38

21. února 2026  10:04,  aktualizováno  17:05

21. února 2026  17:04

