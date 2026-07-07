Jejich smrt nedlouho poté přisoudila vakcínám - v podcastu organizace brojící proti očkování, kterou do prosince 2024 vedl Robert F. Kennedy mladší, než se loni v lednu ujal funkce ministra zdravotnictví ve vládě prezidenta Donalda Trumpa. Píše o tom agentura AP s odvoláním na úřady.
Shawová je ve vazbě na kauci dvou milionů dolarů (42,4 milionu Kč). V případě odsouzení jí hrozí doživotní vězení či trest smrti. Žena vinu odmítá, uvedl její právník Joe Filicetti s tím, že stát Idaho „nebude schopen prokázat“ obvinění, která proti ní byla vznesena.
V podcastu organizace Children’s Health Defense (Obrana dětského zdraví) Shawová loni v květnu řekla, že své děti nalezla mrtvé v jejich pokoji několik dní poté, co byly očkovány proti chřipce a dalším nemocem. „Dostaly injekce od dvou sester, které je očkovaly současně. Poté onemocněly,“ řekla žena.
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Vakcíny proti žloutence typu A, chřipce a kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, které dvojčata dostala, jsou podle zdravotních expertů pro děti bezpečné a účinné. Doporučuje je řada lékařských skupin.
Shawová je rovněž jednou ze žalujících v žalobě organizace Children’s Health Defense podané v lednu proti Americké akademii pediatrů (AAP). Žaloba viní AAP z nekalého jednání a z toho, že sehrála „ústřední roli v systému, který desítky let uváděl americké rodiny v omyl ohledně bezpečnosti dětského očkovacího kalendáře“. Shawová je v žalobě charakterizována jako žena, „jejíž děti zemřely po běžném očkování podaném v souladu s doporučením AAP“.
Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) po Trumpově výzvě v lednu snížilo počet doporučených vakcín pro americké děti a vyvolalo znepokojení dětských lékařů i odborníků. Kennedy, který je dlouhodobým odpůrcem očkování, uvedl, že změny sbližují USA s podobně smýšlejícími zeměmi a „zvyšují transparentnost a informovaný souhlas“.