Děvče, musíš ho dostat pryč. Newyorčanka zachránila život nakaženému otci

„Už od března mi pořád opakovali, že nemají žádné případy koronaviru. Říkali mi, že můj otec je v pořádku. Ale když jsem pro něj přijela, už týden byl bez jídla. Umíral. Nedokázal se pohnout,“ začíná své mrazivé vyprávění Natasha Rolandová, která se svěřila novináři z investigativní skupiny ProPublica.

Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Dostal se k ní totiž jeho článek z počátku dubna o pečovatelském domě, který autor popsal jako „noční můru epidemiologů“.

V domově Queens Adult Care Center v centru New Yorku žije asi 350 seniorů a psychicky nemocných klientů. Ti mají povolené vycházky do města, nyní tak silně zasaženého virem.

Stále jsou navíc přijímáni noví rezidenti, nákaza se tak brzy nevyhnutelně dostala i za zdi domova, což se údajně potvrdilo už 22. března, kdy s onemocněním covid-19 zemřela jedna z jeho obyvatelek. Zaměstnanci se tou dobou obávali, že nebyla jediná. Klienti zde žijí v pokojích pro dva, koupelny sdílejí čtyři lidé, společná jídelna pojme i stovku z nich.

Právě v tomto domově poslední dekádu žil také otec Rolandové Willie. Zatímco některé lidi odtamtud odvezli do nemocnice, dvacítka dalších se odebrala do improvizované karantény uvnitř areálu. Několik členů personálu onemocnělo. Rolandová však věřila, že její blízký je v pořádku.

Vedení centra ji totiž ještě 27. března ujišťovalo, že jediný „jejich“ člověk s koronavirem se pravděpodobně nakazil až v nedaleké nemocnici Elmhurst, která se stala lokálním epicentrem viru. Pro otce opravdu není potřeba jezdit, uklidňovali ženu. A pak znovu a znovu.

V době, kdy se zmíněný novinář začal pídit po aktuálních informacích z tohoto zařízení, vedení najalo experta na krizovou komunikaci. Ten oznámil, že žádný klient na koronavirus nezemřel a ani se u žádného nemoc neprojevila. Zda některý později zemřel v nemocnici, označil za nefér otázku s tím, že nezná instituci, která by zjišťovala stav svých klientů poté, co ji opustili.

Počátkem dubna si Willie Roland i jeho tamní přítelkyně Annetta King-Simpsonová začali stěžovat na zdravotní potíže, které by mohly být symptomy nákazy. Kvůli zákazu návštěv však Rolandová otce nemohla zkontrolovat a zdravotnice, se kterou mluvila, jí znovu zopakovala, že se nic vážného neděje.

Otec se dusil ve špinavém pokoji

Až sestra, se kterou měla znepokojená žena přátelštější vztahy, později přiznala: Personál má strach z nákazy a do pokojů tamních pacientů raději nechodí. Podnosy s jídlem nechávají na chodbě a na celou směnu se zamykají do sesterny. Sama se prý tehdy rozplakala, bála se v takové práci plné potenciálně nakažených lidí zůstat.

„Řekla mi: ‚Děvče, podívej, nechci přijít o práci. Ale svého otce odsud musíš dostat,“ líčí Rolandová konverzaci, kterou dotyčná sestra později potvrdila jen zčásti. Vyděšená dcera proto 5. dubna začala organizovat otcův převoz domů. Personál jí řekl, že jeho léky budou připraveny následující den.

Situace se však zdramatizovala ještě téže noci, kdy Rolandové zavolala King-Simpsonová s tím, že se otec skácel v jejím pokoji a neumí se nadechnout. Rolandová okamžitě i s bratrem vyrazila do domova a přítelkyni nařídila, aby za žádnou cenu nedovolila Willieho převoz do nemocnice Elmhurst.

Pokud ještě není nakažený, tam koronavirus určitě dostane, říkala si Rolandová. Do objektu dorazila po půlnoci, na což jí tamní zaměstnanec nejdříve řekl, že tam nemá co dělat. Ale pak prý dodal: „Běžte si pro otce.“

To, co žena objevila v otcově pokoji, ji šokovalo.

Podlaha byla špinavá, odpadkové koše přetékaly a pohublý otec se zhroucený u dveří snažil pod špatně nasazenou rouškou popadnout dech. Oči měl vyvalené v bezbarvé tváři. „Vypadal jako duch,“ říká Rolandová. V tu chvíli si myslela, že otec během pár sekund určitě zemře.

„Nechali ho tam takto ležet a umírat jen proto, že se nechtěli jít podívat, jestli náhodou nemá příznaky toho viru,“ kritizuje tamní personál. „Nedávali mu léky. Otec je teď v Presbyteriánské nemocnici, je pozitivní na koronavirus. Je mu dvaaosmdesát. Je to diabetik a má nemocnou plíci,“ pláče dcera, které lékaři na příjmu řekli, že tatínkovi zachránila život.

Reportáž investigativní skupiny ProPublica o pečovatelském domě v Queensu:



Autor ze skupiny ProPublica tvrdí, že se skutečný stav věcí tutlá i v dalších pečovatelských domech v New Yorku. List The New York Times v polovině dubna napsal, že byly blízkým seniorů odpírány informace, které nakonec pod tlakem zčásti zveřejnily úřady.

Mnozí se však mezitím začali obracet na detektivy a aktivisty, aby zjistili, co se v zařízeních skutečně děje.

Koronavirem se v USA nakazilo už přes milion lidí. Nejhorší situace je právě ve státě New York, přičemž na pečovatelské domy tam podle oficiálních počtů připadá až čtvrtina obětí, uvedla 23. dubna CBS.