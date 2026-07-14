Žena čelí obvinění z členství v teroristické organizaci, za což jí hrozí až desetileté vězení. Matka čtyř dětí v současnosti pobývá v ženské věznici na západě Melbourne.
El Houliová byla na svobodě osm měsíců, než byla obviněna a 28. května vzata do vazby. Policie získala videozáznamy, na nichž je podle ní El Houliová, jak v roce 2015 během pobytu v Sýrii ukazuje svým malým dětem teroristický propagandistický materiál a říká jim, že nevěřící budou uvrženi do pekelného ohně.
Na jednom z videí si dítě hraje s maketou zbraně, načež se ho matka zeptá, jak se ta zbraň drží, nebo jestli vidělo, jak islamisté zabíjejí a vraždí nevěřící nožem.
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Obhájci El Houliové v červnu tvrdili, že se zřekla IS i násilného džihádu a že vedla běžný život. Policie se však tento týden postavila proti tomu, aby byla El Houliová propuštěna na kauci, protože podle ní představuje nepřijatelné riziko šíření extremistické ideologie.
Argumentuje tím, že neexistují žádné důkazy o tom, že by žena změnila své názory, a že se od svého návratu nezúčastnila žádného deradikalizačního programu. Soud rozhodnutí o kauci oznámí v pondělí.
El Houliová opustila Austrálii v roce 2014 se svým tehdejším manželem, bojovníkem IS, a dvěma dětmi. V Sýrii, kde porodila další dvě děti, podle prokurátorů žila pod vládou IS. Provdala se za další dva členy IS, přičemž první dva manželé zemřeli a s třetím se rozvedla. Od roku 2019 byla s dětmi zadržována v uprchlickém táboře Al-Húl na severovýchodě Sýrie, loni v červnu se dostala do Libanonu a na konci září se vrátila do Austrálie.