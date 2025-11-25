Zemřela jedna z posledních pamětnic rasového masakru v Tulse, bylo jí 111 let

Viola Fletcherová, jedna z posledních přeživších rasového masakru v oklahomské Tulse, zemřela ve věku 111 let. Svá poslední léta zasvětila hledání spravedlnosti pro oběti útoku bílého davu na černošskou komunitu ve čtvrti Greenwood, kde jako dítě vyrůstala. Při jednom z nejničivějších projevů rasového násilí v historii USA zahynuly až tři stovky lidí, jejichž přesný počet nikdy nebyl potvrzen.
Jedna z posledních pamětnic rasového masakru ve městě Tulsa v Oklahomě Viola Fletcherová. | foto: Profimedia.cz

Vnuk Fletcherové Ike Howard v pondělí uvedl, že babička zemřela obklopena rodinou v nemocnici v Tulse. Tulsa truchlí pro tuto ztrátu, uvedl starosta Monroe Nichols, který je prvním Afroameričanem v čele druhého největšího města Oklahomy.

Když Joe Biden 1. června 2021 jako první úřadující prezident v dějinách Spojených států v Tulse uctil památku obětí rasového masakru, setkal se třemi lidmi, kteří ve čtvrti Greenwood v době masakru žili - s Violou Fletcherovou, jejím mladším bratrem Hughesem Van Ellisem a a Lessie Benningfieldovou Randleovou. Té je nyní 111 let a je podle televize CNN poslední z přeživších, která je dosud naživu. Van Ellis zemřel předloni v říjnu ve věku 102 let.

Stále slyším křik, vzpomíná stoletá černoška na nejhorší americký pogrom

Fletcherové bylo sedm let, když 31. května 1921 začal dvoudenní útok na tulskou čtvrť Greenwood poté, co místní noviny zveřejnily senzační zprávu o černochovi obviněném z napadení bílé ženy. Jak se před soudní budovou shlukoval bílý dav, začali se objevovat černošští obyvatelé se zbraněmi v rukou, kteří doufali, že zabrání lynčování. Bílí obyvatelé reagovali drtivou silou. O život přišly stovky lidí, celé bloky domů byly vypáleny a vypleněny, což zdecimovalo prosperující komunitu známou jako Black Wall Street, připomněla AP.

„Nikdy jsem nezapomněla na zuhelnatělé pozůstatky naší kdysi prosperující komunity, kouř ve vzduchu a vyděšené tváře mých sousedů,“ napsala Fletcherová ve svých pamětech, vydaných předloni pod názvem Nenechte je pohřbít můj příběh. Popsala, že viděla hromady těl v ulicích, a sledovala, jak bílý muž střelil černocha do hlavy a pak vystřelil na její rodinu, odjíždějící z místa v povozu taženém koněm.

V rozhovoru poskytnutém AP v roce vydání jejích pamětí řekla, že strach ji přiměl k tomu, že roky mlčela o masakru. Knihu napsala se svým vnukem Howardem, který ji musel přesvědči, aby vyprávěla svůj příběh.

OBRAZEM: Rasistický masakr v americké Tulse měl být vymazán z dějin

„Nechceme, aby se historie opakovala,a proto musíme lidi vzdělávat o tom, co se stalo, a snažit se, aby pochopili, proč je potřeba se uzdravit, proč je potřeba se napravit,“ řekl AP Howard. „Vše - bohatství vzniklé úsilím generací, domovy, veškerý majetek - bylo ztraceno za jednu noc,“ dodal.

Útok byl po celá desetiletí jakoby zapomenut. Širší diskuse v Oklahomě začaly v roce 1997, kdy stát vytvořil komisi pro vyšetřování násilí. Fletcherová, která v roce 2021 svědčila před Kongresem o tom, čím si prošla, se připojila ke svému bratrovi Van Ellisovi a Benningfieldové Randleové v žalobě o odškodnění. Tu ale nejvyšší soud Oklahomy loni v červnu zamítl.

Sto let od pogromu v Tulse. Nebyla to vzpoura, ale masakr, řekl Biden

Fletcherová dokončila školní docházku ve čtvrté třídě. Vychovala tři děti, za druhé světové války pracovala jako svářečka v loděnici. Desítky let pracovala jako hospodyně v cizích domácnostech, ve kterých dělala vše, od vaření přes úklid až po péči o děti. Pracovala až do svých 85 let. Když přerušila mlčení a začala bojovat za spravedlnost, působilo to na ni podle vnuka jako terapie.

Před 100 lety

Zemřela jedna z posledních pamětnic rasového masakru v Tulse, bylo jí 111 let

