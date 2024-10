Zemřel psycholog Zimbardo, který vedl kontroverzní stanfordský vězeňský experiment

Zimbardo se narodil v roce 1933 a vyrůstal v newyorském Bronxu jako nejstarší dítě v rodině. Po absolvování střední školy Jamese Monroea se stal prvním členem své sicilsko-americké rodiny, který vystudoval vysokou školu.

Navštěvoval Brooklyn College, kde v roce 1954 získal bakalářský titul v trojoboru psychologie, sociologie a antropologie. Zimbardo pak v roce 1955 získal titul M.A. a v roce 1959 doktorát na Yaleově univerzitě, oba v oboru psychologie. V polovině 60. let působil jako učitel na Yaleově univerzitě, Kolumbijské univerzitě a Newyorské univerzitě.

Ve svém výzkumu se významně posunul od vedení laboratoře na krysy ke zkoumání lidského chování, jeho raná odborná příprava zahrnovala hypnózu na Morton Prince Clinic v New Yorku, spoluvedení projektu výzkumu dětské testové úzkosti na Yaleově univerzitě a vytvoření letního programu „A Head Start-Black Pride“ v Harlemu. Phil se zapojil do protiválečných demonstrací a stal se spoluautorem publikace „Canvassing for Peace“.

V roce 1968 se přestěhoval do Kalifornie na slavnou katedru psychologie Stanfordovy univerzity, kde pracoval 40 let. Je autorem více než 500 článků, kapitol, učebnic a odborných knih na různá témata. V roce 2005 se setkal s bývalým českým prezidentem Václavem Havlem.

Právě na Stanfordu se v roce 1971 uskutečnil jeden z nejslavnějších a nejkontroverznějších experimentů v historii – stanfordský vězeňský experiment. Spočíval v uzavření 24 zdravých a psychicky vyrovnaných dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení. Polovina dostala roli dozorců, polovina vězňů, Zimbardo pak sledoval jejich chování.

Experiment však dopadl katastrofálně, po šesti dnech ho museli ukončit. Na vině byla přílišná krutost dozorců a psychický stav vězňů. Vězni dokonce vyvovali vzpouru a jeden se psychicky zhroutil, během šesti dnů pět vězňů experiment opustilo.

Podle závěrů experiment dokázal, že v brutální zločiny například ve válce nejsou dílem zrůd, ale obyčejných lidí. Samotný experiment byl silně kritizován, zejména pro jeho neetičnost. Jeho námět využili filmoví režiséři pro vznik hned několika filmů.