V Japonsku zemřel historik Šigeaki Mori, přežil atomový výbuch v Hirošimě

Mori se narodil na konci března 1937 a bylo mu něco málo přes osm let, když Američané v srpnu 1945 shodili atomovou bombu na Hirošimu. Tehdy se nacházel jen 2,5 kilometru od místa výbuchu, který jej odmrštil do řeky.
„Vylezl jsem z vody po čtyřech a uviděl ženu, která ke mně vrávorala. Byla celá zkrvavená a z břicha jí visely vnitřnosti. Držela si je a ptala se mě, kde je nemocnice. S pláčem jsem utekl a nechal ji tam samotnou. Lidé, kteří byli ještě naživu, leželi všude kolem, a já šlapal po jejich hlavách. Slyšel jsem výkřiky vycházející ze zničeného domu. Ale utekl jsem, protože jsem byl ještě dítě a nedokázal jsem pomoci,“ řekl podle agentury AFP před deseti lety.
Mori o tři dekády později zjistil málo známou věc, a to že mezi oběťmi bomby byli i američtí váleční zajatci držení v Japonsku. Při studiu oficiálních amerických a japonských dokumentů vypátral 12 amerických zajatců a napsal dopisy jejich pozůstalým ve Spojených státech, kteří nevěděli, jak jejich blízcí zemřeli. USA smrt těchto občanů díky němu později potvrdily.
„Výzkum, kterým jsem se zabýval přes 40 let, nebyl o lidech z nepřátelské země. Byl o lidských bytostech,“ uvedl k tomu Mori.
Barack Obama se v roce 2016 stal prvním americkým prezidentem, jenž navštívil Památník míru v Hirošimě. Ve svém projevu zmínil, že mezi oběťmi byl „tucet Američanů držených v zajetí“. Ocenil Moriho za to, že vyhledal jejich rodiny, protože věřil, že jejich ztráta je stejná jako ta jeho, a objal jej.
Mori napsal knihu „Tajemství amerických válečných zajatců zabitých atomovou bombou“, která vyšla v roce 2008. Dílo, za které o osm let později získal prestižní japonskou kulturní cenu Kikuči Kan, bylo přeloženo do angličtiny.
Bomba přezdívaná Chlapeček (Little Boy) na Hirošimu dopadla 6. srpna 1945 a bomba zvaná Tlouštík (Fat Man) zpustošila Nagasaki 9. srpna. Japonský císař Hirohito o šest dní později kapituloval a tím definitivně ukončil druhou světovou válku. Do konce roku 1945 zemřelo po americkém útoku na Hirošimu 140 000 lidí a v Nagasaki dalších 70 000, s přihlédnutím ke komplikacím spojeným s ozářením zemřelo podle loňského seznamu obětí celkem 349 246 osob.