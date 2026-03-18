V Japonsku zemřel historik Šigeaki Mori, přežil atomový výbuch v Hirošimě

V Japonsku zemřel 88letý Šigeaki Mori, japonský historik, který přežil atomový výbuch v Hirošimě na konci druhé světové války. Desítky tisíc přeživších, kteří si říkají japonským výrazem hibakuša, si každý rok válečné události připomínají a varují před další jadernou katastrofou.
Šigeaki Mori, japonský historik, který přežil atomový výbuch v Hirošimě. (19. května 2023) | foto: ČTK

Americký prezident Barack Obama u Hirošimského památníku míru (27.5.2016)
Mori se narodil na konci března 1937 a bylo mu něco málo přes osm let, když Američané v srpnu 1945 shodili atomovou bombu na Hirošimu. Tehdy se nacházel jen 2,5 kilometru od místa výbuchu, který jej odmrštil do řeky.

„Vylezl jsem z vody po čtyřech a uviděl ženu, která ke mně vrávorala. Byla celá zkrvavená a z břicha jí visely vnitřnosti. Držela si je a ptala se mě, kde je nemocnice. S pláčem jsem utekl a nechal ji tam samotnou. Lidé, kteří byli ještě naživu, leželi všude kolem, a já šlapal po jejich hlavách. Slyšel jsem výkřiky vycházející ze zničeného domu. Ale utekl jsem, protože jsem byl ještě dítě a nedokázal jsem pomoci,“ řekl podle agentury AFP před deseti lety.

Mori o tři dekády později zjistil málo známou věc, a to že mezi oběťmi bomby byli i američtí váleční zajatci držení v Japonsku. Při studiu oficiálních amerických a japonských dokumentů vypátral 12 amerických zajatců a napsal dopisy jejich pozůstalým ve Spojených státech, kteří nevěděli, jak jejich blízcí zemřeli. USA smrt těchto občanů díky němu později potvrdily.

„Výzkum, kterým jsem se zabýval přes 40 let, nebyl o lidech z nepřátelské země. Byl o lidských bytostech,“ uvedl k tomu Mori.

Přeživší si připomněli 75 let od dopadu atomové bomby na Hirošimu

Barack Obama se v roce 2016 stal prvním americkým prezidentem, jenž navštívil Památník míru v Hirošimě. Ve svém projevu zmínil, že mezi oběťmi byl „tucet Američanů držených v zajetí“. Ocenil Moriho za to, že vyhledal jejich rodiny, protože věřil, že jejich ztráta je stejná jako ta jeho, a objal jej.

Mori napsal knihu „Tajemství amerických válečných zajatců zabitých atomovou bombou“, která vyšla v roce 2008. Dílo, za které o osm let později získal prestižní japonskou kulturní cenu Kikuči Kan, bylo přeloženo do angličtiny.

Bomba přezdívaná Chlapeček (Little Boy) na Hirošimu dopadla 6. srpna 1945 a bomba zvaná Tlouštík (Fat Man) zpustošila Nagasaki 9. srpna. Japonský císař Hirohito o šest dní později kapituloval a tím definitivně ukončil druhou světovou válku. Do konce roku 1945 zemřelo po americkém útoku na Hirošimu 140 000 lidí a v Nagasaki dalších 70 000, s přihlédnutím ke komplikacím spojeným s ozářením zemřelo podle loňského seznamu obětí celkem 349 246 osob.

18. března 2026  7:38

V Japonsku zemřel historik Šigeaki Mori, přežil atomový výbuch v Hirošimě

Šigeaki Mori, japonský historik, který přežil atomový výbuch v Hirošimě.

V Japonsku zemřel 88letý Šigeaki Mori, japonský historik, který přežil atomový výbuch v Hirošimě na konci druhé světové války. Desítky tisíc přeživších, kteří si říkají japonským výrazem hibakuša, si...

17. března 2026  22:13

