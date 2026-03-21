Podrobnosti připravujeme...
Zemřel Robert Mueller. Vyšetřoval možný ruský vliv v Trumpově kampani, ten se raduje
Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory
Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval
Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...
Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...
Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží
Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...
Zemřel Robert Mueller. Vyšetřoval možný ruský vliv v Trumpově kampani, ten se raduje
Zemřel někdejší šéf FBI a zvláštní vyšetřovatel ve věci možného ruského vlivu v první Trumpově prezidentské kampani Robert Mueller. Bylo mu 81 let. Prezident Spojených států Donald Trump reagoval, že...
Skutečná vizitka vlády Babiše. Je za pět minut dvanáct, reaguje opozice na Letnou
Zaplněná Letná je skutečná vizitka 100 dní vlády Andreje Babiše, reagoval na sociální síti X bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Sám premiér demonstraci, na níž podle organizátorů ze spolku...
Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí
V pražské Žižkovské věži zasahovali hasiči. Ve výtahové šachtě začal jiskřit motor, před příjezdem hasičských jednotek se z objektu evakuovalo 100 lidí. Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního...
U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chce žena skočit z mostu
U lávky HolKa, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo muže. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo jednat...
Milion chvilek je hlavní opoziční síla, ukázala Letná, hodnotí politologové
Hlavní opoziční silou v zemi je mimosněmovní Milion chvilek. Tak viděl sobotní Letenskou pláň politolog Jan Kubáček. Spolek vedený Mikulášem Minářem na demonstraci přilákal asi 250 tisíc lidí....
Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií
Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...
Svou víru ukryl do písní. Dovolujte si žít svobodně, říkal farář mezi „máničkami“
Letos v březnu si připomínáme půlstoletí od okamžiku, kdy státní bezpečnost v rámci akce Kapela rozjela masové zatýkání lidí z undergroundové komunity. Mezi zadrženými byl i Svatopluk Karásek,...
Svěrák nejdřív nechal hádat děti, pak mu 200 tisíc lidí zazpívalo k narozeninám
Demonstrace na Letné se nachýlila ke konci s nečekanou gratulací Zdeňku Svěrákovi. Oblíbený herec a cimrmanolog totiž příští týden oslaví 90. narozeniny. Více než dvě stě tisíc lidí muži, který se s...
Letnou z roku 1989 nic nepřekoná. Jaké byly největší demonstrace v Česku
Spolek Milion chvilek pro demokracii očekával na sobotní demonstraci proti krokům vlády Andreje Babiše až 400 tisíc lidí. Podle zatím neoficiálních odhadů se jich sešlo méně. Zapíše se sobotní...
Policisté na Letné zadrželi muže, který střílel z airsoftových zbraní
Zatímco tisíce lidí mířily na Letnou, policisté museli kromě dopravy řešit i vážný bezpečnostní incident. Příslušníci speciální pořádkové jednotky na místě zajistili muže, který z okna přilehlého...
Prodej bytu 2+kk, 95 m2, Ostrava, ul. Zengrova
Zengrova, Ostrava - Vítkovice
3 849 000 Kč
Írán ohlásil útok na na jaderný areál v Natanzu. Izrael zapojení popřel
USA a Izrael v sobotu ráno vojensky zasáhly zařízení na obohacování uranu v Natanzu, tvrdí to íránská agentura Tasnim. Izrael však později odmítl, že by byl do úderu zapojen. K úniku radioaktivity...
Konec dřevěných bud i jedna velká událost. Zjistěte, jak se mění Pražský hrad
Návštěvnická sezona na Pražském hradě nikdy nekončí, přesto je pro návštěvníky na jaře přichystána řada novinek. Od těch malých, v podobě nových laviček v zahradách či košů, až po velké, jako je...