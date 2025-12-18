Zemřel Peter Arnett. Držitel Pulitzerovy ceny reportoval z válek ve Vietnamu i Iráku

Autor: ,
  8:07
Ve věku 91 let zemřel Peter Arnett, který desítky let působil jako reportér válečných konfliktů od Vietnamu po Irák. V roce 1966 obdržel prestižní Pulitzerovu cenu, když pro americkou tiskovou agenturu AP psal o válce ve Vietnamu. Arnett, který se léčil s rakovinou prostaty, zemřel ve středu v kalifornském Newport Beach obklopený rodinou a přáteli.
Válečný reportét Peter Arnett.

Válečný reportét Peter Arnett. | foto: Profimedia.cz

Válečný reportér Peter Arnett.
Válečný reportét Peter Arnett.
Válečný reportér Peter Arnett.
Válečný reportér Peter Arnett.
5 fotografií

„Peter Arnett byl jedním z nejlepších válečných korespondentů své generace - neohrožený, nebojácný a vynikající spisovatel a vypravěč. Jeho reportáže v tisku a před kamerou zůstanou odkazem pro budoucí generace začínajících novinářů a historiků,“ řekla Edith Ledererová, která byla v letech 1972–1973 válečnou korespondentkou agentury AP ve Vietnamu.

Když psal od roku 1962 reportáže z vietnamské války znali Arnetta jako agenturního novináře převážně jen jeho kolegové. Ovšem v roce 1991 se stal veřejně známou tváří z televizní obrazovky díky živě vysílanému zpravodajství z Bagdádu a Iráku pro americkou televizní stanici CNN v době první války v Perském zálivu.

Válka je peklo, napsal si na helmu. Vietnam ho přemohl i po návratu domů

Peter Arnett se narodil 13. listopadu 1934 v Rivertonu na Novém Zélandu a s žurnalistikou se poprvé setkal, když krátce po střední škole nastoupil do místních novin Southland Times.

„Neměl jsem jasnou představu o tom, kam mě život zavede, ale pamatuji si ten první den, kdy jsem jako zaměstnanec vstoupil do redakce novin, našel si svůj malý stůl a měl jsem - víte - nesmírně příjemný pocit, že jsem našel své místo,“ vzpomínal v roce 2006 v rozhovoru pro AP.

Po několika letech v Southland Times se rozhodl přestěhovat do Londýna a najít si práci v nějakém větším deníku. Při plavbě lodí do Anglie se ale zastavil v Thajsku a zamiloval se do této země.

Autor ikonické Napalmové dívky končí. Slavný fotograf Ut odchází do penze

Brzy začal pracovat pro anglicky psaný Bangkok World a později pro jeho sesterské noviny v Laosu. Tam navázal kontakty, které ho přivedly k agentuře AP a k celoživotní kariéře válečného reportéra.

Arnett po sobě zanechal manželku a děti Elsu a Andrewa, který o jeho smrti informoval.

Vstoupit do diskuse

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Rusko může být za několik let silnější než my, varuje šéf NATO Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025)

Rusko by za několik let mohlo být silnější než Severoatlantická aliance, pokud členské státy NATO nesplní závazek vydávat na obranu alespoň pět procent HDP. Generální tajemník NATO Mark Rutte to ve...

18. prosince 2025  8:32

Zemřel Peter Arnett. Držitel Pulitzerovy ceny reportoval z válek ve Vietnamu i Iráku

Válečný reportét Peter Arnett.

Ve věku 91 let zemřel Peter Arnett, který desítky let působil jako reportér válečných konfliktů od Vietnamu po Irák. V roce 1966 obdržel prestižní Pulitzerovu cenu, když pro americkou tiskovou...

18. prosince 2025  8:07

„Summit nezačal dobře.“ Ficovo letadlo mělo v Bruselu nehodu

Slovenský vládní speciál měl v Bruselu nehodu. Trup letadla poškodil...

Slovenský vládní speciál měl na letišti v Bruselu nehodu. Do trupu letadla narazil vůz se schody pro výstup, píší slovenská média. Slovenský premiér Robert Fico, kterého letadlo ve středu přepravilo...

18. prosince 2025  8:06

Zákon může zkrátit vězení bývalému prezidentovi Brazílie Bolsonarovi o 25 let

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)

Brazilský Kongres schválil návrh zákona o snížení trestu pro exprezidenta Jaira Bolsonara. Ten si za plánování státního převratu odpykává trest 27 let a tři měsíce. Doba, kterou musí povinně strávit...

18. prosince 2025  4:35,  aktualizováno  7:37

Do konce týdne přetrvá inverze, poté přijde déšť. Na Vánoce se ochladí

Inverze z Ještědu

Stále zůstává inverzní charakter počasí, na horách a ojediněle i v nižších polohách s vyjasněnou oblohou. V noci klesnou teploty většinou na +2 až -2 °C, při mírném větru bude i kolem +4 °C. Přes den...

18. prosince 2025  6:55

Vláda USA přiznala vinu při lednové kolizi letadla a vrtulníku ve Washingtonu

Ve Washingtonu se srazilo letadlo s vojenským vrtulníkem, oba stroje spadly do...

Americká vláda ve středu večer přiznala, že Federální úřad pro letectví (FAA) a armáda měly podíl na způsobení kolize mezi dopravním letadlem a vrtulníkem, která si v lednu nedaleko Washingtonu...

18. prosince 2025  6:28

USA prodají Tchaj-wanu zbraně za 11 miliard dolarů, schválení potvrdí Kongres

Vlajky Tchaj-wanu a USA na společném setkání v Tchaj-peji v roce 2018

Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů (přes 230,5 miliard Kč). Podle agentury Reuters se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy ostrovu dosud...

18. prosince 2025  6:14

Trump vysvětloval národu ekonomické potíže, slíbil „boom, jaký svět nezažil“

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký republikánský prezident Donald Trump se v noci na dnešek v projevu k národu snažil uklidnit veřejnost ohledně stavu ekonomiky a svalit vinu za ekonomické problémy na demokraty. Oznámil také,...

18. prosince 2025  5:59

Developer pomohl Brnu vykoupit pozemky, teď od města získá lukrativní parcely

Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký...

Pochvaly a slova vděku od vrcholných politiků Brna směřovaly k developerovi, který městu pomohl vykoupit pozemky pro výstavbu protipovodňových opatření. Soukromníkovi za ně dokonce zaplatil víc, než...

18. prosince 2025  5:23

Auto zůstalo čouhat do kolejiště, vlak ho nabral v plné rychlosti

Vlak narazil do auta uvízlého na přejezdu v Illinois

Nedaleko Chicaga narazil příměstský vlak do vozidla, které se pokusilo projet železniční přejezd těsně před spuštěním závor. Přední část automobilu ale zůstala v kolejišti. Řidič byl převezen do...

18. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Klasické interiérové dveře neboli falcové dveře v interiéru

Komerční sdělení
Interiérové dveře ERKADO: Magnólie 1 - Dub Natur Premium

Interiérové dveře již dávno nejsou jen funkčním prvkem, který odděluje místnosti. Stávají se plnohodnotným designovým prvkem, který určuje atmosféru celého interiéru. Při rozhodování, jaké dveře...

18. prosince 2025

Podvodníci to mají před Vánocemi snazší. Na co si dát pozor a jak se jim bránit?

ilustrační snímek

V předvánočním čase jsou lidé kvůli stresu a shonu často nepozornější. S tím počítají i podvodníci, kteří své triky navíc neustále zdokonalují. Podvedení dokonce někdy věří více podvodníkům než...

18. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.