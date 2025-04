Autor: iDNES.cz , ČTK

Aktualizujeme 15:12 , aktualizováno 15:16

Jednou z možných příčin papežova úmrtí je krvácení do mozku. V pondělí odpoledne to uvedla italská agentura ANSA s odkazem na dobře informovaný nejmenovaný zdroj. Podle zdroje bylo úmrtí náhlé. Vatikán by se k příčině úmrtí papeže, který zemřel v pondělí ráno ve věku 88 let, mohl vyjádřit večer, uvedl tiskový odbor.