Zemřel jeden z nejdůležitějších špionů, britský „krtek“ v KGB Oleg Gordijevskij

Historici považují Gordijevského za jednoho z nejdůležitějších špionů studené války. Narodil se v roce 1938 v Moskvě a do sovětské tajné služby vstoupil začátkem 60. let.

Moskevský rodák a syn pracovníka sovětské tajné služby Gordijevskij vystudoval Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO). Působil v Moskvě, Kodani a Londýně. Byl jedním ze sovětských agentů, kteří ztratili iluze o Sovětském svazu poté, co invaze vojsk Varšavské smlouvy zhatila Pražské jaro. Britská tajná služba MI6 ho získala ke spolupráci v roce 1974 a následujících 11 let byl britským „krtkem“ v KGB.

V 80. letech pomohl zabránit nebezpečné eskalaci jaderného napětí mezi Sovětským svazem a Západem, připomíná AP. V roce 1983 signalizoval Sovětům, že manévry NATO v západní Evropě pod označením Able Archer nejsou zahájením útoku na SSSR. Jako jeden z prvních upozornil Západ na Michaila Gorbačova jako možnou budoucí hvězdu sovětské politiky.

V červenci 1985 se mu podařilo dostat na Západ, usadil se v Británii. V Sovětském svazu byl odsouzen k trestu smrti. Vydal několik knížek, ve kterých kromě jiného popisoval svou deziluzi ze sovětského režimu. V jedné z nich například uvedl, že dospěl k závěru, že komunistický systém jedné strany „neúprosně vede k netoleranci, nelidskosti a ničení svobod“. Nejlepším způsobem, jak bojovat za demokracii, podle něho bylo „pracovat pro Západ“.

„Je to velmi těžké. Nejdřív jsem byl nadšený, cítil jsem, že dělám, co mi velí vlastní svědomí. Vstoupil jsem do KGB v roce 1962, za Chruščova. Věřil jsem v liberalizaci. V průběhu deseti let jsem se dozvěděl spoustu věcí o zločinech, cítil jsem se zahanben, rozhodl jsem se pomáhat Západu. V posledním období jsem ale zjistil, že mne moji náčelníci odhalili. Měl jsem krevní tlak na mrtvici, neusnul jsem bez barbiturátů. Po útěku jsem se tři roky musel léčit ze závislosti,“ popsal později náročnou roli dvojitého agenta.

Po konci studené války dával rozhovory, v nichž se vyjadřoval například o tajemství ruských archivů. „Určitě je tam něco o atentátu na papeže Jana Pavla II., stopy vedoucí na Východ. A mnoho údajů o mezinárodním terorismu: mechanismy jeho řízení, jména těch, kteří poskytovali přímou podporu, peníze, falešné dokumenty,“ řekl v roce 1992 Gordijevskij

V Británii žil Gordijevskij pod ochranou v poklidném městě Godalming asi 65 kilometrů na jihozápad od Londýna. Královna Alžběta II. ho v polovině října 2007 vyznamenala šlechtickým titulem.