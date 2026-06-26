Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zemřel někdejší Putinův parťák Ivanov, býval považován za možného nástupce

Autor: ,
  17:09
Sergej Ivanov a Vladimir Putin (24. března 2014)

Sergej Ivanov a Vladimir Putin (24. března 2014) | foto: AP

Sergej Ivanov a Vladimir Putin (17. března 2015)
Alexandr Bortnikov a vedoucí kanceláře ruského prezidenta Sergej Ivanov. Oba...
Sergej Ivanov a ministr obrany Sergej Šojgu na finále letošního ročníku KHL v...
Vladimir Putin v čele, Sergej Ivanov skryt v pozadí. Tak se současný šéf...
11 fotografií
V 73 letech zemřel bývalý ruský ministr obrany a bývalý šéf prezidentské kanceláře Sergej Ivanov. Dlouho spolupracoval s prezidentem Vladimirem Putinem, nejprve v sovětské tajné policii KGB, pak v její ruské nástupnické organizaci FSB a ve vládě. Jeden čas byl pokládán i za možného Putinova nástupce v Kremlu, prezidentem se ale nakonec stal na čtyři roky Dmitrij Medveděv.

„Zemřel první Putinův vrstevník z řad jeho nejbližších spolupracovníků,“ napsal portál The Moscow Times. O úmrtí informovalo vedení ruské basketbalové ligy, jíž byl Ivanov čestným prezidentem.

Putin letos 4. února odvolal Ivanova z funkce svého zvláštního zmocněnce pro ochranu přírody a dopravu, kterou Ivanov zastával skoro deset let, od srpna 2016. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova přání odejít do penze projevil sám Ivanov. Nicméně zůstal stálým členem bezpečnostní rady, která sdružuje nejbližší prezidentovy spolupracovníky.

Putin dal sbohem parťákovi z KGB. Ivanov opouští kancelář prezidenta

Ivanov byl v letech 2001 až 2007 prvním civilním ministrem obrany, později byl prvním místopředsedou vlády, následně – až do roku 2016 – řídil prezidentskou kancelář. Komentátoři jej coby neformálního vůdce představitelů silových složek pokládali za jednoho z nejpravděpodobnějších Putinových nástupců v prezidentských volbách v roce 2008.

Putin, kterému tehdy ústava nedovolovala více než dvě volební období v čele státu za sebou, si nicméně za dočasného zástupce v Kremlu vybral Dmitrije Medveděva a sám se na čtyři roky stal předsedou vlády. Na jaře 2012 si Putin a Medveděv funkce prohodili.

Sergej Ivanov: Putinův věrný stín, který se stal šedou eminencí Kremlu

Ivanov nebyl ani nejhloupější, ani nejhorší člen Putinova týmu, usoudil bývalý místopředseda centrální banky Sergej Aleksašenko.

„Dalo se s ním hovořit, diskutovat, polemizovat. Byl příliš měkký, aby podrazil Putina, a příliš chytrý, aby se stal v roce 2008 prezidentem,“ napsal Aleksašenko na sociální síti. Připomněl, že Ivanov byl vrstevníkem Putina a že přibližně ve stejném věku začali umírat spolupracovníci sovětského vůdce Leonida Brežněva, než nakonec zemřel i Brežněv, když mu bylo 76 let. „Čekáme na pokračování,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Americké firmy znovu objevily železnici. Kamiony už se tolik nevyplatí

ilustrační snímek

Americké firmy začínají po letech přesouvat přepravu zboží znovu na železnici. Tradiční sázka čistě na kamiony se jim totiž i kvůli dražším pohonným hmotám už tolik nevyplatí. Podniky tak stále...

28. června 2026

Na „buzeráku“ jsem se naučil vnitřně modlit, vzpomíná arcibiskup Nuzík

Premium
Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík ve Strání.

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík slaví šedesátiny a při této příležitosti s ním vychází kniha rozhovorů. Jmenuje se „Na život není nikdo sám“ a Nuzík v ní mluví o svém životním příběhu. Popisuje...

28. června 2026

Chtěl Putinovi říct pravdu o válce. Zavřeli ho do cely a zabavili mu techniku

Veterán ruské armády Alexandr Lunin hovoří ve videu zveřejněném na sociálních...

Ruští policisté provedli prohlídku v domě vojenského veterána Alexandra Lunina, který zveřejnil virální video adresované prezidentu Vladimiru Putinovi. Později se objevily informace o tom, že Lunina...

28. června 2026  16:59

Návrat k bohu. V Texasu budou mezi povinnou četbou i příběhy z bible

Nesmíte si však nakládat „dva od každého druhu“. Biblická dieta počítá i s...

Příběhy z bible budou na seznamu povinné četby pro pět milionů žáků veřejných škol v Texasu, rozhodla v pátek státní školská rada ovládaná republikány. Vedle titulů, jako je román Nadějné vyhlídky od...

28. června 2026  16:18

VIDEA TÝDNE: Válka o summit, pátrání po ozbrojenci a matka vražedkyně

Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident

Ani vedro pomalu končící neděle vás nemůže ochudit o souhrn nejsledovanějších videí 26. týdne. Nejvíce vás zajímalo, jak se vyvíjí spor mezi vládou a prezidentem. Ústavní soud předběžným opatřením ve...

28. června 2026  16:07

RECENZE: Tahle česká párty je DEAD. Ale nemusela by, kdyby vynechala zombie

40 % Premium
Vladimír Polívka ve filmu Tahle párty je DEAD

Nebuď zombie, vzkaz, který posílá divákům domácí novinka kin Tahle párty je DEAD, se dá číst dvojím způsobem. Jako metafora varovné morality, kým by se člověk mohl stát, či jako rada, že některé...

28. června 2026

Akce 77 dopadla přesně opačně, než komunisté plánovali. Ani Pan Novák nepomohl

Ministr informací Václav Kopecký.

Měla to být příkladná akce budování socialismu, jakou by Československu mohli všichni závidět. Když komunisté po puči v roce 1948 chtěli nastartovat ekonomiku a těžký průmysl, poslali ke strojům přes...

28. června 2026  15:53

41,1 stupně. Česko hlásí nový teplotní rekord, večer přijdou bouřky

Lidé se koupou na jezu v Dobřichovicích. (28. června 2026)

Sobotní nové teplotní maximum Česka bylo překonáno, meteorologové už před 15. hodinou naměřili v Doksanech na Litoměřicku 41,1 stupně. Je to současně první jedenačtyřicetistupňová teplota v oficiální...

28. června 2026  8:39,  aktualizováno  15:40

Stovky lidí uvázly v Německu na hodiny ve vlaku. Uvnitř bylo až 50 stupňů

Vlak Českých drah. Ilustrační foto.

Vlak se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace zůstal stát v braniborském okrese Prignitz na severu Německa. Souprava na trase z Hamburku do Prahy se ocitla bez přívodu elektřiny kvůli...

28. června 2026  13:15,  aktualizováno  15:25

Ve Francii spadlo letadlo s účastníky kurzu parašutismu, zahynulo 11 lidí

V Tomblaine na severovýchodě Francie spadlo malé letadlo. (28. června 2026)

Jedenáct lidí v neděli přišlo o život při pádu malého letadla v Tomblaine na předměstí Nancy na severovýchodě Francie. Stroj přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem Na místo...

28. června 2026  14:37,  aktualizováno  15:11

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

U rafinerie Aramco v Saúdské Arábii havaroval vrtulník, zemřelo 14 lidí

Saúdskoarabská ropná společnost Aramco u města Rás Tanúra (21. května 2018)

Při pádu vrtulníku saúdskoarabské ropné společnosti Aramco v neděli zahynulo všech 14 lidí na palubě. Nehoda se stala v 6:00 místního času (5:00 SELČ) v oblasti města Rás Tanúra na severovýchodě...

28. června 2026  15:08

Ze třiceti prváků čtou čtyři. Dostojevskij je ale později baví, říká češtinářka

Premium
Čtyřicet let za katedrou. Marcela Černotíková učí od roku 1985 na zlínském...

Na zlínské Gymnázium Lesní čtvrť nastoupila v roce 1985 a působí tady dodnes, jen s krátkými přestávkami na mateřskou dovolenou. Marcela Černotíková zde učí český a německý jazyk přes čtyřicet let....

28. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.