Zemřel někdejší Putinův parťák Ivanov, býval považován za možného nástupce

„Zemřel první Putinův vrstevník z řad jeho nejbližších spolupracovníků,“ napsal portál The Moscow Times. O úmrtí informovalo vedení ruské basketbalové ligy, jíž byl Ivanov čestným prezidentem.
Putin letos 4. února odvolal Ivanova z funkce svého zvláštního zmocněnce pro ochranu přírody a dopravu, kterou Ivanov zastával skoro deset let, od srpna 2016. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova přání odejít do penze projevil sám Ivanov. Nicméně zůstal stálým členem bezpečnostní rady, která sdružuje nejbližší prezidentovy spolupracovníky.
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Ivanov byl v letech 2001 až 2007 prvním civilním ministrem obrany, později byl prvním místopředsedou vlády, následně – až do roku 2016 – řídil prezidentskou kancelář. Komentátoři jej coby neformálního vůdce představitelů silových složek pokládali za jednoho z nejpravděpodobnějších Putinových nástupců v prezidentských volbách v roce 2008.
Putin, kterému tehdy ústava nedovolovala více než dvě volební období v čele státu za sebou, si nicméně za dočasného zástupce v Kremlu vybral Dmitrije Medveděva a sám se na čtyři roky stal předsedou vlády. Na jaře 2012 si Putin a Medveděv funkce prohodili.
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Ivanov nebyl ani nejhloupější, ani nejhorší člen Putinova týmu, usoudil bývalý místopředseda centrální banky Sergej Aleksašenko.
„Dalo se s ním hovořit, diskutovat, polemizovat. Byl příliš měkký, aby podrazil Putina, a příliš chytrý, aby se stal v roce 2008 prezidentem,“ napsal Aleksašenko na sociální síti. Připomněl, že Ivanov byl vrstevníkem Putina a že přibližně ve stejném věku začali umírat spolupracovníci sovětského vůdce Leonida Brežněva, než nakonec zemřel i Brežněv, když mu bylo 76 let. „Čekáme na pokračování,“ dodal.