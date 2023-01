V Británii zemřel pilot RAF Roden. Ambasáda se o jeho smrti dozvěděla až nyní

ZEMŘEL ZŘEJMĚ POSLEDNÍ ČESKOSLOVENSKÝ LETEC RAF ŽIJÍCÍ V BRITÁNII PAN JIŘÍ ROSENSTEIN



S upřímným zármutkem si dovolujeme oznámit, že v květnu 2022 zemřel zřejmě poslední československý letec RAF žijící ve Velké Británii, pan Jiří Roden (Rosenstein). Tato smutná informace se k nám dostala se zpožděním v posledních dnech. Narodil se roku 1923 v Moravské Ostravě. Do Velké Británie odjel posledním dětským transportem (srpen 1939) a během války vstoupil do RAF, kde sloužil u 312.... perutě. Po válce se nakrátko vrátil do Československa, ale následně se usadil zpět v Londýně. Čest jeho památce.