Zemřel kuvajtský emír šajch Navaf Ahmad Džábir Sabah, zemi vládl tři roky

Navaf Ahmad byl v roce 2020 po úmrtí svého nevlastního bratra relativně nekontroverzní volbou jako nový emír, píše AP. Emír šajch byl jedním z nejstarších členů rodiny Sabahů a svému národu sloužil více než 58 let v různých funkcích.

Ve věku 25 let byl jmenován guvernérem Hawalli a v roce 1978 se stal ministrem vnitra a ve funkci byl až do ledna roku 1988, kdy převzal post ministra obrany. V době irácké invaze do Kuvajtu byl však odstaven z funkce a vláda ho vyšetřovala proto, že země pod jeho vedením armády nebyla dostatečně připravená na vojenskou invazi.

Příčina úmrtí není bezprostředně známá, emír byl však v nemocnici kvůli neupřesněné nemoci už od listopadu. Zdravotní stav kuvajtských lídrů je v zemi citlivou záležitostí, podotýká agentura Reuters. Navaf Ahmad podle státní televize v roce 2021 odcestoval do Spojených států, opět kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu vyšetření.

Výkonnou moc v Kuvajtu drží emír a vláda v čele s předsedou, nyní Amdadem Naváfem Ahmadem Sabahem. V listopadu nicméně kvůli zdravotnímu stavu emíra šajcha část pravomocí hlavy státu přešla na korunního prince a emírova nevlastního bratra Mišála Ahmada Džábira Sabaha, který je i možným nástupcem zesnulého Navafa Ahmada.

Princ je sice v rodové linii prvním uchazečem o post emíra, podle agentury AFP je však otázkou, zda královská rodina vzhledem k jeho vysokému věku 83 let nevybere mladšího monarchu. Dynastie Sabahů zemi vládne od roku 1756.

Tříletou vládou Navafa Ahmada poznamenaly především domácí otázky - vnitropolitické spory a reforma sociálního systému, který šejchátu bránil se dále zadlužovat a vládě působil potíže s financováním lukrativních platů ve veřejném sektoru navzdory vysokým příjmům z ropy, píše agentura AP.

Kuvajt je se 4,2 miliony obyvatel rozlohou srovnatelný například se Slovinskem, má ale šesté největší zásoby ropy na světě. Na Blízkém východě je Kuvajt významným partnerem Spojených států od doby, kdy aliance vedená USA v rámci operace Pouštní bouře v roce 1991 vytlačila ze země irácké okupační síly.