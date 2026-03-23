Zemřel francouzský expremiér Jospin. Zažil kohabitaci i porážku od Le Pena

Ve věku 88 let zemřel bývalý francouzský premiér Lionel Jospin. Socialistický politik stál v čele kabinetu v letech 1997 až 2002 za vlády středopravicového prezidenta Jacquese Chiraca. Po šokující porážce v prezidentských volbách v roce 2002 se stáhl z politického života.
Francouzský premiér Lionel Jospin (26. března 2002) | foto: Reuters

Jospin se narodil v roce 1937 poblíž Paříže. Po studiích ve Francii i v zahraničí působil zejména jako univerzitní profesor. Za Socialistickou stranu (PS), do níž vstoupil na začátku 70. let, se v roce 1984 dostal do Evropského parlamentu. Od roku 1988 do roku 1992 působil jako ministr školství. Následně v roce 1995 v prvním kole prezidentských voleb překvapivě porazil všechny kandidáty včetně Chiraca. Ve druhém kole už mu však podlehl.

Jospinova PS v roce 1997 vyhrála předčasné parlamentní volby a on se tak stal třetím premiérem z období francouzské páté republiky, který působil v takzvané kohabitaci. Tímto termínem je ve Francii označována situace, kdy prezidentské a premiérské křeslo zastávají politici z odlišných politických stran.

Za Jospinovy vlády Francie zkrátila pracovní týden a vytvořila nová pracovní místa ve veřejném sektoru. S motem „ano tržní ekonomice, ne tržní společnosti“ jeho kabinet privatizoval velké státní podniky a souhlasil s úspornými opatřeními ve veřejném sektoru, aby umožnil vstup Francie do eurozóny.

V roce 2002 Jospin znovu kandidoval na post prezidenta, už v prvním kole ho ale těsně porazil kandidát krajní pravice Jean-Marie Le Pen. Jen několik minut poté, co úřady vyhlásily volební výsledky, Jospin prohlásil, že za nečekanou porážku přijímá plnou odpovědnost. Zároveň oznámil konec své politické kariéry. Od té doby již nikdy nezastával žádný volený úřad.

