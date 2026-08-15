Okamžitě se na místo vydali záchranáři po zemi a odstartoval i vrtulník letecké záchranné služby, informoval server Wirtualna Polska. Českého turistu se však nepodařilo oživit a jeho tělo záchranáři předali policii.
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Babia Góra leží na hranici mezi Polskem a Slovenskem. Její vrchol se nachází ve výšce 1725 metrů nad mořem.
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