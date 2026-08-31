Zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, bylo mu 97 let

Očekávalo se, že v následujících prezidentských volbách bude za pravici kandidovat Chirac, populární premiér Balladur se mu však ve stranickém klání postavil, ovšem bez úspěchu.
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Lecornu dnes uvedl, že Balladur byl významnou postavou francouzské politiky po pět desetiletí, neboť byl již členem kabinetu premiéra Georgese Pompidoua v 60. letech.
„Édouard Balladur byl státník s reformním duchem a zůstane modelovým příkladem pro mnoho mužů a žen ze své politické rodiny,“ napsal Lecornu.
Mezi Balladurovy zásadní politické činy patří vlna privatizace, kterou inicioval poté, co levice nacionalizovala velké podniky začátkem 80. let, napsala agentura AFP.