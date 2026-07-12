Klan Sáníů vládne Kataru od roku 1825. Hamad bin Chalífa Sání se dostal k moci v roce 1995 při pokojném palácovém převratu. V roce předal moc synovi, tehdejšímu korunnímu princi Tamimovi.
Svůj krok zdůvodnil tím, že je čas pro novou generaci. Rozhodnutím dobrovolně abdikovat ve prospěch syna mnohé překvapil, něco takového se stalo prvně v novodobé historii arabského světa, napsala AFP.
Bin Chalífovi Sánímu je připisována zásluha na přeměně země v bohatou mocnost, a to díky obrovským zásobám zemního plynu, uvedla BBC.
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Když se ujímal moci, Katar řešil tenčící se zásoby ropy a nedostatek financí. Za vlády Hamada bin Chalífa Sáního se země stala předním producentem a exportérem zkapalněného zemního plynu a významným hráčem na regionální i mezinárodní scéně.
Jeho vládu provázely také kontroverze, jako bylo třeba pořádání mistrovství světa ve fotbale. Katar získal v roce 2010 právo hostit světový šampionát v roce 2022, ale výběr provázela obvinění z korupčních skandálů a později Katar čelil kritice v souvislosti se zacházením se zahraničními pracovníky. Předmětem kritiky byla podle médií také situace týkající se lidských práv v zemi.