Připravujeme podrobnosti...
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8. června 2021
Připravujeme podrobnosti...
|
8. června 2021
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
Ruský podplukovník ve středu zahynul při výbuchu svého auta v Petrohradu, jeho manželka utrpěla vážná zranění. Podle svědků v autě explodovalo podomácku vyrobené výbušné zařízení krátce poté, co...
Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...
Ve vězení v nizozemském Haagu zemřel bosenskosrbský válečný zločinec Ratko Mladić. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na srbský portál Informer. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si...
V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být momentálně až desítky českých turistů, uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Žádný z nich by podle dosavadních informací neměl být...
Liberálně ekologická strana (LES), kterou před třinácti lety založil bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík poté, co opustil Stranu zelených, představila pětici kandidátů do Senátu, které...
Policisté pátrají po muži, který v Praze ukradl motocykl za víc než tři sta padesát tisíc korun. Následně s ním odjel z místa směrem do centra. Ke krádeži došlo v polovině července v ulici Tibetská v...
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nový lék na rakovinu slinivky břišní. Má podobu tablety, která při užívání namísto chemoterapie téměř zdvojnásobila průměrnou dobu přežití...
Na postapokalyptickou romanci Vzhlížet ke hvězdám láká především jméno režiséra Ridleyho Scotta. Jenže přepis knihy Petera Hellera Psí hvězdy působí, jako by jej podle žánrové kuchařky natočil...
Ve španělské Ceutě ve čtvrtek policie zatkla 12 Maročanů podezřelých z ranního útoku na vojáky, kteří v tomto městě na severu Afriky dohlížejí na bezpečnost. Skupina 30 až 40 migrantů házela na...
Na konci ledna poslanec SPD Jindřich Rajchl pořádal ve Sněmovně seminář, kde se řešily koronavirus a vládní opatření. Na akci vystoupil slovenský zmocněnec Peter Kotlár, který označil vakcíny za...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Ukrajinské drony postupně vyřadily z provozu všechny hlavní rafinerie ruského ropného gigantu Lukoil. Po dřívějších odstávkách závodů v Permu a Volgogradu zastavila po středečním úderu zpracování...
Pětice chlapců, kteří byli ve středu dopoledne v autě při tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku, je z fotbalového klubu FK Střelice. S trenérem jeli v rámci letního soustředění z kempu na...