V místě jaderných pokusů v nevadské poušti došlo k otřesům o síle Hirošimy

Seizmologické přístroje zaznamenaly podzemní otřesy v nevadské poušti, a to v oblasti, kde v minulosti prováděly Spojené státy stovky jaderných pokusů různé intenzity. Americká geologická služba (USGS) oznámila, že ve středu došlo k zemětřesení o síle 4,4 magnitudo.
Síla zemětřesení ve středu 29. dubna 2026 v americkém státě Nevada. (29. dubna 2026) | foto: earthquake.usgs.gov

Výbuch jaderné bomby o síle 15 kt, Nevada 1953
Otřesy přístroje zaznamenaly v 8:06 ráno místního času asi 30 kilometrů jihozápadně od města Alamo a 105 kilometrů severně od Las Vegas. Ohnisko bylo čtyři kilometry pod zemí. Zemětřesení zaměřilo 49 seizmologických stanic.

Otřesy pocítila kromě Las Vegas i města jako Silver Springs, Carson City s Sunrise Manor.

Americké úřady oficiálně neoznámily, co za otřesy stojí. USGS incident vede jako zemětřesení. Pokud by šlo o jaderný výbuch, odpovídal by zhruba síle bomby, která byla v roce 1945 svržena na Hirošimu.

Místo otřesů bylo fakticky tam, kde se v letech 1951 až 1992 prováděly ostré jaderné zkoušky. V lokalitě jich americká armáda provedla 928 a mnohé z nich byly v podobě jaderných mraků vidět i z Las Vegas, než se z atmosférických, tedy nadzemních výbuchů přešlo na podzemní testy.

Zjistíte to brzy, odpověděl tajemně Trump na dotaz, zda USA obnoví jaderné testy

Jaderné zkoušky na zkušební střelnici v Nevadě dosahovaly na Richterově škále, respektive v magnitudo nejčastěji hodnot mezi třemi a šesti stupni.

Americký prezident Donald Trump loni v říjnu oznámil, že nařídil americké armádě po 33 letech okamžitě obnovit testy jaderných zbraní, což média hodnotila jako vzkaz určený jaderným velmocem, a to Rusku a Číně.

„Zjistíte to velmi brzy,“ reagoval pak Trump na dotazy novinářů, jaký je termín zahájení zkoušek.

Přehled zaznamenaných otřesů v nevadské střelnici:

Ty největší testy, jako byl podzemní výbuch Handley v roce 1970, dosáhly síly až 6,1 stupně. Další významné testy se pohybovaly kolem 5,6 až 5,8 stupně (například. v letech 1986 až 1988).

Běžněji se hodnoty pohybovaly v rozmezí 4,5 až 5 stupňů. Například známý test Sedan, při kterém se vytvořil obří kráter, vyvolal seismické vlny odpovídající magnitudu 4,75.

Test o síle 150 kilotun odpovídá přibližně magnitudu 5,6 až 5,8. Menší testy kolem 10 až 20 kilotun, což je srovnatelné s bombou svrženou na Hirošimu, generovaly otřesy o síle zhruba 4,0 až 4,8 stupně.

