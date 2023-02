Počet obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii stále stoupá, mrtvých je přes 50 000

Počet obětí zemětřesení, které zasáhlo na začátku února Turecko a Sýrii, přesáhl 50 tisíc. To je přibližně o šest set více než ve čtvrtek. V Turecku zemřelo podle tamních úřadů 44 218, v Sýrii by to mělo podle odhadů OSN být šest tisíc.